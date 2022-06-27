汽車冷氣全開錯！「神秘按鈕」90％的人不知：涼爽還省油
天氣炎熱，在室外沒多久就滿頭大汗，尤其是要開車時，車內又悶又熱、溫度更是驚人，因此許多人一上車就會習慣性將冷氣「調超低」，但其實這個動作是錯誤的，就有內行人教「按這一鈕」，讓你不僅舒適又省油。
車內冷氣如果這樣開，那就大錯特錯了！抖音「聰哥說車」在影片「絕了！空調這麼開舒服又省油！尤其最後一點，90%的人都疏忽了」表示，夏天燥熱，很多人一上車就想開冷氣，但一看到這麼多按鈕就頭昏眼花，不知道真正用處究竟為何。因此，他也要教導大家簡單的「正確開冷氣」方式，讓你既舒服又省油。
「聰哥說車」提到，第一，在夏天的時候開冷氣，一定要先打開2分鐘的「外循環」，這樣能夠把車內的熱氣給吹出去，吹出去之後再打開「AC」，並切換成「內循環」，這樣車裡不光是涼的快，而且制冷效果一極棒。
第二，下雨天擋風玻璃上非常容易起霧，因此在開冷氣的時候，除了要打開AC和外循環以外，一定要把「吹風模式」調整成吹玻璃，這樣玻璃上就再也不會起霧；第三，塞車的時候除了打開AC，也要打開內循環，這樣車裡不僅涼快，而且車外的尾氣也進不來。
第四，冬天的時候開冷氣，關掉AC，打開外循環，這樣玻璃不容易起霧還特別省油；第五，在車子裡休息的時候開冷氣，至少要把窗戶打開兩指寬的縫隙，確保空氣流通，不然睡醒以後頭會特別脹。
影片一出，掀起熱議，「開了多年車，就是搞不清這些」、「學會了」、「真是太聰明」、「教得不錯」、「真的管用」；不過，也有網友好奇「我車沒有外循環呀」，對此，「聰哥說車」也回應「那就是集成在一個按鈕上了，燈不亮就是外循環」。（編輯：郭佩蓉）