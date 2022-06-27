男星暴瘦5公斤！票房太差失落 無奈嘆「淹沒在洪流裡」
蕭秉治即將於7月2日在Zepp New Taipei的「狂人」新專輯演唱會，蕭秉治正為演唱會緊鑼密鼓練團中，為了訓練自己的肺活量，早在月初他就購入了一台跑步機，以及節食瘦身雙管齊下，目前已瘦了5公斤。
為了感謝歌迷支持力挺《狂人》專輯衝出好成績，以及認真的蕭秉治，唱片公司趁他練團空檔，在炎熱的夏天，送上清涼椰子水以及海灘背板，讓他享受海灘度假風情，只是板子太小，也讓蕭秉治一看到特製的「海灘場景」哭笑不得，但公司其實早準備了度假機票大獎，但前提是透過「打西瓜」遊戲決定「機會命運」，內容包括「演唱會福利加碼」、「度假機票」、「體能大考驗」，他表示最想擊中「演唱會福利加碼」、「度假機票」，三打二的機會正好擊中這二個獎品，結果也是皆大歡喜。
不過演唱會似乎票房不佳，蕭秉治因此在臉書發文抒發心情，提到：「4年才發一張專輯的確很容易就淹沒在一堆優秀作品的洪流裡，雖然我已經不再像以前一樣糾結，但多少還是難掩三場演唱會開票成績不佳的失落，我告訴公司我不想上通告宣傳，因為我真的不會說話只會尷尬，我以為交出了一張比以往的蕭秉治都更加精彩的作品就已經足夠讓好久不見的歌迷來現場為我喝采，但顯然是我對於自己的才華自信過了頭，公司為我的音樂和演唱會投入了這麼多的資源就只因為他們相信我的夢想，比起自己我更不想讓他們和所有愛我的人失望。」