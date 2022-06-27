國中沒發育「怪草藥」吃3年！媽震驚：他帶女友進房整天
腎臟科名醫洪永祥近日分享，一名高三生因偷摸女同學屁股而被記大過，經檢查發現是「雄性賀爾蒙過剩」，而母親才表示，當時看到就讀國三的兒子都沒有發育，讓她心急如焚到處求藥，後來兒子服用「草藥丸」以後終於長出第二性徵，但高劑量的雄性激素，恐怕使性慾過於高漲，她也驚覺兒子每次帶女友回家，都「早上進去，晚上出來」，恐怕與「草藥丸」有關。
醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享，一名高中生的母親擔心國中的兒子沒發育，像是喉結、鬍子等，都沒有，於是到處找藥，後來找到一款草藥，給兒子服用後真的有效，第二性徵都跑出來，像是臉上長滿鬍子、痘痘，胸毛也相當茂密。
雖然兒子順利發育，但也讓母親察覺異狀，因兒子高三交女朋友，但每到禮拜六禮拜天兒子女友來家裡時，都「早上進去，晚上才出來」；非假日時，衛生紙消耗量也很大，讓她心想「怎會這樣」，最後兒子在學校又偷摸女同學屁股，被記大過，她才發現事態早已失控。
對此，洪永祥替該名高中生看診時，一看就知道對方「雄性賀爾蒙過剩」，便替他驗了睪固酮，以正常男性的數值大概落在300ng／dl左右，而這名高中生則是「一般的三四倍高」。後來進一步找出睪固酮過剩的原因，「有時是腦下垂體長腫瘤，有的人是腎上腺素、有的則是睪丸」，但無論洪永祥怎麼查都沒有，後來追問下才發現，弟弟仍在服用這款草藥。
洪永祥也推測，這名高中生在國三時因為還未發育，就吃了媽媽給的草藥丸，而該草藥丸內應該摻雜了「睪固酮濃度很強的東西」，使雄性激素分泌爆發、性慾高漲。後來他也請對方停止服用半年，情況才漸漸好轉。因此民眾也別亂服用來路不明的藥物，有任何問題應該求助專業醫師，避免身體出狀況。（編輯：郭佩蓉）