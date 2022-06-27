日圓大貶掀代購熱潮！「冠軍商品」出爐 外國人愛到不行
受到美元升息影響，日圓在近幾個月大大貶值，引起全球關注，不過對於哈日族來說可是一大福音，更讓日本國內外銷、代購樂到不行。有日本知名代購平台「Buyee」就公布近期最熱門暢銷的商品排名，竟然是「寶可夢卡牌」、「動漫公仔」成為冠亞軍，讓外界驚呼粉絲的消費能力相當可怕。
據日本經濟新聞節目《WBS》報導，再觀察日圓貶值後所帶來的影響發現不僅外幣兌換所十分忙碌，就連外銷、代購的平台公司更是夯到不行。其中，代購平台「Buyee」就對外公布近期國外代購最熱門的商品，第一名、第二名分別是「寶可夢卡牌」以及「動漫公仔」，足以顯現日本的動漫文化所帶來的經濟相當可觀，深受外國粉絲喜愛。
至於第三名和第四名都是高級鐘錶「SEIKO精工」和「OMEGA歐米茄」，鐘錶店業者表示，近期接獲的大量國外訂單，特別是美國和香港；此外，相機、名牌包、甚至是汽車零件也都被列入熱門的代購排行名單。
對此，Buyee母公司《BEENOS》則解釋，以前日圓就算貶值，但一考量到運費問題，對比較遠的國家，例如巴西、墨西哥等等來說沒那麼好賣，但依現在日圓大貶值的環境來看，日本貨卻變得非常好賣到國外。此外，也有業者廠商看準外銷商機，決定自己經營國外的銷售管道平台，例如東寶集團就決定在網路上販賣哥吉拉周邊，以滿足無法來日本的粉絲，卻都意外地增加不少業績。（編輯：詹鎰睿）