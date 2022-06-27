電風扇挑選秘訣曝光！「這2字」內行狂讚：省電費又安靜
炎炎夏日，台灣一連幾日的高溫，讓民眾熱到簡直受不了，顧不得電費恐調漲的問題也要吹冷氣，因此像是冷氣、電風扇等電器的使用量以及汰換率也跟著升高，不過電風扇款式多，該怎麼挑選才對？就有網友好奇「DC電風扇到底厲害在哪」，貼文一出，也有內行人抖出3優勢，大讚「省電又安靜」。
該名網友在PTT以「DC電風扇到底是厲害在哪？」為題發文，表示他最近想買電風扇，就到賣場去看看，但他也發現同尺寸廠牌的電風扇，DC的大概都比AC貴一倍，也讓他好奇發問「DC到底好在哪？觸控螢幕？定時開關？遙控器？在賣場聽聲音感覺也沒差很多啊，有沒有DC好在哪的卦」？
貼文一出，內行人也抖出3大優勢，分別是「省電安靜」、「風量多段可調整」和「有遙控可定時」，「安靜很多吧，都開最大比蠻明顯區別」、「超靜音，淺眠救星」、「省電，尤其低速檔」、「風聲小，其實DC風扇較適合睡眠用」、「省電啊，一個月一度，又安靜」、「可以開超微風慢慢轉，交流馬達辦不到」、「省電安靜、風量多段、有搖控、可定時」、「傳統的最弱大概等於DC的四速，有時候就不想吹那麼強」、「搭配冷氣好用」、「有遙控器，比較安靜」。
但也有網友表示，「太安靜了，常常忘記關...回家看還開著」、「安靜過頭常常忘記關」、「沒開冷氣，一樣要開最大，一樣吵」、「風量好小...每次都要開最大」。（編輯：郭佩蓉）