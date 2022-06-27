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超準心測！「4位男人來面試」錄取誰　測出你的隱藏性格

▲日本知名網站《shinri》分享一道題目，倘若你是一位面試官，當天來了4位男人，你會認為誰最優秀而想錄取他呢？透過你的答案，可以立馬測出你所隱藏的個性。（圖／翻攝自日本網站shinri）
▲日本知名網站《shinri》分享一道題目，倘若你是一位面試官，當天來了4位男人，你會認為誰最優秀而想錄取他呢？透過你的答案，可以立馬測出你所隱藏的個性。（圖／翻攝自日本網站shinri）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 15:18:29

心理測驗又來了！有時候人的第一直覺反應，往往能看出一個人最真實的性格。日本知名網站《shinri》就分享一道題目，如果你是一位面試官，當天來了4位男人，你會認為誰最優秀而想錄取他呢？透過你的答案，可以立馬測出你的隱藏性格。

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▲如果你是一位面試官，當天來了以下4位男人，你會認為誰最優秀而錄取他呢？透過你的答案，可以立馬測出你所隱藏的個性。（圖／翻攝自日本網站shinri）
▲如果你是一位面試官，當天來了以下4位男人，你會認為誰最優秀而錄取他呢？（圖／翻攝自日本網站shinri）
選擇A男
你在生活中的最看重的是「安全」。你能清楚分辨喜歡和討厭，傾向活出自己，不願意被不合理的事對待，在日常生活中不太可能忍受或給自己壓力。另一方面，有時你會透過一些合適的方式，讓你享受生活、得到放鬆，乍看之下雖然看似投機偷懶，但在旁人眼裡卻是一位相當勤勞的人。

選擇B男
你在生活中的最看重的是「知識」。你是一個高度自我激勵的人，總是熱衷於學習新知識。你喜歡享受自己的獨處空間，這樣的你很少表達自己的意見和想法，因此若遇上周圍的人做出錯誤的選擇，往往也不會直接戳破，善於在複雜的人際關係中做到雲淡風輕。

選擇C男
你在生活中的最看重的是「聲譽」。你喜歡將自己打扮得時髦出眾，你相當善於社交，是人脈相當廣的類型，不管走到哪都可以遇到熟識的朋友。這樣的你非常關心周圍環境，以至於你傾向聽信一些八卦和小道消息，切記不要屈服於名利誘惑，要理解自己真正想要的是什麼。

選擇D男
你在生活中的最看重的是「創意」。你經常利用自己獨特的感覺和價值觀，在各方面上出人頭地，你也對自己與周圍的人相比下，「顯現不同」這一事實感到自豪。但這樣的你知心好友卻往往很少，倘若你遇到一個可以敞開心扉的知己，一定要好好把握珍惜，對於未來能過上幸福生活來說相當重要。（編輯：陳雅雲）

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