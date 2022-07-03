年齡是數字！被嫌胖5年猛甩15kg　91歲筋肉嬤線上教健身

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瀧島未香表示，當時她不僅身體肥胖，喜歡的牛仔褲也穿不下，褲子的尺碼比現在大了差不多一倍，做家事也因為體重變得比以往還吃力。「雖然一直固執不肯承認自己胖，但有一天丈夫對我說『你胖了』，那時候我才意識到這樣下去不行，於是開始去健身房鍛鍊了。」
但瀧島未香過去沒有做運動的習慣，起初光是坐在地板、打開雙腳，大腿內側就會痛，但鼓起勇氣踏進健身房後，瀧島未香從輕度運動開始循序漸進，接觸更多不同種類的運動，像是重量訓練、體操、舞蹈等等，在享受運動的同時，她感受到運動對生活品質帶來顯著的改善。
起步之後，瀧島未香隨即對健身感到著迷，並且結合運動和飲食，在5年之內，慢慢瘦下了15公斤，整體身形也出現巨幅的改變。除了體重減輕之外，瀧島未香也發現自己變得更強壯，讓她更樂意去嘗試以往沒做過的事情，不會游泳的她在70多歲時學習了游泳，甚至參加了游泳比賽，並以優異的成績刷新了比賽的自由式和蛙式紀錄。
儘管減肥目標已經實現，瀧島未香仍持續堅持上健身課，79歲起跟隨私人教練中澤智治一對一教學，進行核心的訓練，訓練軀幹肌肉力量，在8年後後迎來了意想不到的轉機。中澤智治在指導瀧島未香的過程中，發現她「每一吋身體都散發著對訓練的熱愛」，更表示瀧島未香是很健談的人，每次教她時總感到「讓她只成為學生是很可惜」的感覺，於是便邀請瀧島未香成為健身教練。
在瀧島未香87歲那年，教練突然遞給她一個麥克風，要她帶領學員們運動。雖然一開始很害羞畏縮，但瀧島未香仍完成了這一堂45分鐘的課程，之後她正式「出道」。瀧島未香洋溢著青春活力，她的課程具有強烈的感染力，通過豐富的表情和聲音緊緊抓住了學生的心。如今在疫情之下，去健身房可能會有諸多不便，但也不阻礙瀧島未香的教學，她每月一次教授1小時的線上課程，帶領20名40多歲到60多歲的男女學生練習她自己設計的「未香體操」，並進行軀幹肌肉訓練。
瀧島未香對自己也相當有要求，她的一天十分忙碌，每日都會步行4公里及慢跑3公里。她透露，每晚11點左右入睡，淩晨3點之後醒來。在天還沒亮時起床，出門步行和慢跑，雖然睡眠時間有3、4個小時，也相當足夠。
她在休假時除了自主訓練之外，也會做做伸展操，還會用空閒時間專心研究中澤智治提出的訓練課題，學習手機或電腦的操作方式，還刻苦學習英語課程。
在飲食方面，瀧島未香不限制飲食，但會攝取很多蔬菜、蛋白質，烹調時會注重怎麼煮，口感才會好。瀧島未香喜歡發酵食品和蛋白質高食物，早餐通常會吃烤竹莢魚或鮭魚、納豆、雞蛋、豆腐、韓國泡菜、米糠醃菜。瀧島未香強調，「一定要有納豆，而且要吃兩盒。」不過午餐就相對簡單，一根香蕉、乳酸飲料，避免自己在吃飽後會想睡覺，但到了晚餐又會吃得很豐盛，還會搭配一杯葡萄酒。
日本為全世界最長壽的國家，約有8萬人口超過100歲，而瀧島未香就是其中一位，在長年努力不懈之下，瀧島未香驗證了「年齡只是數字」這句話，即使已經高齡90多歲，也能成為「筋肉阿嬤」，保持緊實的身材，讓身體健康之餘，也激勵了許多人。