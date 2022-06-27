外送慘遇「大魔王」！兇悍畫面流出 同行怕爆：寧願棄單
台灣外送文化正夯，也讓外送員們遇到各式各樣的挑戰。近日，一名網友就分享，他依照「無接觸送餐」的指示，準備把餐點放在客人指定的位置，沒想到現場卻出現一條兇猛大Boss。影片曝光後，讓同行們紛紛產生恐懼，「太可怕了吧」、「原PO還好嗎？」
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名網友PO文直呼「人客啊～你沒說要打Boss才能過關啊！」原來他當時正執行外送任務，並依照客人指示要把餐點放在後門大冰箱旁的水槽內，沒想到他一到現場，一隻兇猛的黑色大狗，正不停地朝他狂吠，雖然有拴上鐵鍊，但根本無法安全的繞過去放餐，看來十分危險。
同行紛紛留言，「好可怕，還要先繞到牠後面」、「那狗鍊好細，一扯就斷的感覺，不要過去啊」、「給牠過路費就解決了」、「您的餐點小黑接收了，感謝」、「可能要犧牲一部份的餐點了」；也有人發現，這隻大黑的食物碗倒了，才會這麼生氣，「都翻碗了，看來這是一場免不了的戰役」。
所幸原PO也補充後續處理方法「打電話給客人，然後放在旁邊的機車上」才安全的完成任務。也有許多過來人分享經驗，「這個月遇兩次了！客人一直說不會咬人，結果還是被咬到了！還好腳有縮的快，沒受傷」、「我也遇過這樣的，要放洗手台啥的，重點門口綁兩隻很兇的狗，完全無法靠近」、「之前送過類似的住家，不過訂餐人一聽狗叫，就立馬跑出來一直道歉。」
事實上，若飼主養的寵物咬人，被害人是可以要求求償，據民法第190條第1項規定，動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。因此建議，外送員還是多多保護自己，避免悲劇發生。（編輯：詹鎰睿）