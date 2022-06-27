米放冰箱占空間！她靈機一動「這樣用」 網讚：收納神器
白米是台灣人的主食，幾乎人人家中都存放一包包的生米，而在炎熱潮濕的夏天，許多民眾習慣將開封後的米放進冰箱，才能保存長久不長蟲，只是有時一大包白米相當占空間，拿取也不方便。就有一名網友發揮小巧思，隨手將「這一物」變身除米桶，網友看了都直呼：「超方便的！」
這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張照片，表示家中的米都是放冰箱保存，不過一大包米很占空間，某次逛好市多買了果汁飲料後，突發奇想將空瓶洗淨後拿來分裝生米與燕麥，放進冰箱裡還能疊在一起不浪費空間，而且取米時也不用扛一整包出來，打開瓶蓋直接倒在量杯裡就很方便！
照片一曝光，立刻引來許多網友紛紛大讚：「我也是用這個瓶子裝米，透明好看四方型好堆，超讚！」、「我也都用都這個瓶子，可以說它是萬用瓶」、「感謝啟發，麵條終於找到家」、「好聰明喔」、「這個瓶子真的很棒，我都拿來裝紅茶，煮好了等涼了再倒進去」、「裝自製飲料，放糖、麵粉、豆子、大包裝胡椒粉……都好用喔！」、「我也用這個裝米放冰箱門剛剛好」、「這個瓶子大小真的很棒，裝五穀雜糧或是鹽糖都好收納」、「清洗乾淨，有適合的容器能重複再利用，這樣的想法很棒！總比一次性使用就丟掉當垃圾的好多了！謝謝分享喔！一起環保！」、「不錯誒！方形瓶在冰箱就不會滾來滾去了」。
另外也有網友分享類似的想法：「瓶口太小易出難進，我用堅果空罐瓶口大且輕，參考」、「我也是（堅果空罐）愛用者！！還能當廚餘暫放罐、小孩玩具車車罐！！」、「我都是用家庭號牛奶瓶，有把手比較好拿」，同時也有網友提醒：「如果是5號塑膠可以考慮這樣重複用……其他的就別了吧」、「塑膠瓶裝食物建議用幾次就換掉，若是有玻璃瓶較ok」。（編輯：陳珮瑜）