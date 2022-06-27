味增湯一碗159元？她突收「詭異外送」 網識破暗黑內幕
外送平台的興起，讓民眾不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，不過如此普及的功能，竟然也可能暗藏詐騙危機？一名網友就分享，日前突然有位外送員送餐到她店內，友人以為是自己叫的，於是幫忙支付159元，怎料釐清過後根本沒人下單，收到的餐點更只有一杯35元的味噌湯，貼文掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「某天晚上和友人在店內，我正在接洽客人，忽然外送員跑來，我以為是友人叫的，但友人以為是我叫的，還幫我付了159，等我接洽完客人後看到傻眼，我沒有叫阿！而且也沒發票」，原PO當下著急的詢問客服，但沒收到回應，打去店家也說是外送平台的問題？讓她無奈直言「一碗味增湯原價35，這杯159...還是強迫中獎的？而且送錯了，外送人員應該要回來拿不是嗎？」
貼文一出，吸引大批網友回應「送來不會說是誰叫的嗎？熊貓應該看的到訂的人的姓名呀！都沒核對嗎」、「很像最近的詐騙招式，送妳沒訂的東西卻要妳付錢」、「159感覺就是套餐價格，吃完隨便找店家騙騙看」、「感覺好像詐騙新招耶」、「現在詐騙集團入侵外送行業了嗎」、「怪怪的，外送員如果沒回來拿也建議不要喝」。
此外，也不少網友注意到，原PO附圖收到的餐點，其包裝上印有「外帶自取」的字樣，「小白單上寫的是自取，既然是自取，怎又變外送？」、「被騙了吧！外帶自取欸，應該是主餐吃完剩下湯，拿湯再去騙人，把主餐的錢賺回來」、「不是送錯，上面沒單號！還外帶自取，這是詐騙，自己買來賣妳，有監視器就查車號報警！」（編輯：張志浩）