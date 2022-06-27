COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

第1次去日本啥感覺？眾一面倒亮「2巨大優勢」：不可思議

▲有網友詢問，第一次去日本什麼感覺？結果大家一面倒指出「乾淨整潔的街道」、「禮貌友善的交通」。（示意圖／Pixabay）
▲有網友詢問，第一次去日本什麼感覺？結果大家一面倒指出「乾淨整潔的街道」、「禮貌友善的交通」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 16:57:21

受到日本文化影響，讓許多台灣人超愛去日本遊玩，展現台日友好的好交情。對此，就有網友特別詢問大家「第一次去日本有什麼感覺？」貼文意外掀起大家熱烈迴響，其中乾淨的街道和友善的交通，最常被提到，直呼「不可思議！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇PTT-WomanTalk，一名網友PO文討論「大家第一次去日本有什麼感覺？」他回憶，首次去日本就體驗較窄小的日式住宅，很像哆啦A夢裡面的大雄家，隔天就用著初學的日語到處走走聊天，直呼「初次到日本就體驗了日本居民生活，感覺很有趣」。

貼文立刻湧入大家留言分享，「哇～便利超商每個東西看起來都好好吃」、「正妹真的是台灣比較多」、「一堆販賣機」、「很會穿搭，但顏值水準不如台灣」、「米好吃，空氣好，但室內外常有菸味」、「東京的空氣好乾」、「我是去大阪，到處都是中國人」、「很多野貓沒有野狗」、「氣候很舒服」。

▲網友詢問，第一次去日本什麼感覺？眾人大推乾淨又整潔。（示意圖／Pixabay）
▲除了環境的乾淨整潔，不少人也提到日本駕駛用路人對行人超友善。（示意圖／Pixabay）
但最多人提到的是，街道的乾淨整潔，以及交通的禮讓，「街道乾淨，生鮮超市的壽司屌打台灣名店」、「路上每一台車看起來都很新很乾淨」、「對行人很友善，印象深刻+1」「街道很乾淨整齊，好像在演日劇」「空氣乾淨連鼻屎都生不出來」「環境乾淨到不可思議！」「汽車竟然會禮讓行人」、「廁所很乾淨、公車準時」、「街道整齊，這點好棒，都沒有亂停路邊的車」、「免治馬桶很多很高級」。

事實上，日本人從小學起就培養環境整潔的概念，透過自行打掃的方式，加深對環境的責任感，再加上日本人群體意識強烈，極少數人會做出亂丟垃圾的脫序行為，不是被糾正就是招來厭惡眼光，而且每個地方單位對於垃圾分類規定也十分嚴格，因此即便是在全日本最人口密集的東京，也完全不見垃圾落地，從鬧區到巷子都能維持一致的乾淨整潔，不只台灣，就連其他國家都讚不絕口。（編輯：詹鎰睿）

《間諜家家酒》推特藏彩蛋？作者證實了　安妮亞驚喜現身

忍術秘笈日本找到了！忍法「讓狗閉嘴」　實測結果全笑翻

「摔角界林志玲」照片瘋傳！仙氣臉蛋電暈眾：這寫真集吧

《獵人》冨樫義博偷偷休息？推特5小時沒發文　驚動日媒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀