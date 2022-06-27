第1次去日本啥感覺？眾一面倒亮「2巨大優勢」：不可思議

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貼文立刻湧入大家留言分享，「哇～便利超商每個東西看起來都好好吃」、「正妹真的是台灣比較多」、「一堆販賣機」、「很會穿搭，但顏值水準不如台灣」、「米好吃，空氣好，但室內外常有菸味」、「東京的空氣好乾」、「我是去大阪，到處都是中國人」、「很多野貓沒有野狗」、「氣候很舒服」。
但最多人提到的是，街道的乾淨整潔，以及交通的禮讓，「街道乾淨，生鮮超市的壽司屌打台灣名店」、「路上每一台車看起來都很新很乾淨」、「對行人很友善，印象深刻+1」、「街道很乾淨整齊，好像在演日劇」、「空氣乾淨連鼻屎都生不出來」、「環境乾淨到不可思議！」「汽車竟然會禮讓行人」、「廁所很乾淨、公車準時」、「街道整齊，這點好棒，都沒有亂停路邊的車」、「免治馬桶很多很高級」。
事實上，日本人從小學起就培養環境整潔的概念，透過自行打掃的方式，加深對環境的責任感，再加上日本人群體意識強烈，極少數人會做出亂丟垃圾的脫序行為，不是被糾正就是招來厭惡眼光，而且每個地方單位對於垃圾分類規定也十分嚴格，因此即便是在全日本最人口密集的東京，也完全不見垃圾落地，從鬧區到巷子都能維持一致的乾淨整潔，不只台灣，就連其他國家都讚不絕口。（編輯：詹鎰睿）