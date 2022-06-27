餐廳內場爆料衛生內幕！同行見「1物」認了：比桌子還髒
不少民眾在休假時都會到餐廳吃飯，不過日前就網友在迴轉壽司店，發現盤子底下黏著其他客人使用過的芥末包，懷疑餐廳沒洗盤子，不過店員解釋為盤子黏太緊，所以機器沒洗到。這段遭遇曝光後掀起熱議，更有從事過餐飲業的網友紛紛吐露內幕。
在論壇Dcard上，有位曾在餐廳內場工作的網友分享自身經歷，「放餐點的竹盤子通常只會用清水沖一下，或者用餐巾紙、抹布擦一下而已，據他們說法，因為竹盤洗了很容易壞掉，所以就算放生肉或是炸物，通通是都沒洗過的喔」。
隨後她也提到，許多餐廳也都會「直接用自來水煮東西」，有些餐廳會用RO水煮東西，但很多餐廳、甚至連本來就用RO水的餐廳，還是會為了方便又快速就直接用自來水。
最後原PO又分享「過年過節的備品都放了好一陣子」，她舉例，凡過年、母親節等大節日，供應商也是要休假的，因此餐廳一次會叫多一點的貨，「蔬菜等原物料，都是放了大概一週，甚至更久」。
詳細的經驗談曝光後，也釣出不少同業回應「另外再爆一個，吃牛排的木板也不會洗，都是用擦的，做過兩三家都這樣，現在完全不敢像以前把餐具放在木板，那比桌子還髒」、「做過後才知道，媽媽說的對，自己煮才衛生」、「我後來才發現便利超商真的最乾淨，除非大夜擺爛，不然同樣的機器在某速食店和便利商店洗法差好多」、「歡迎來到真實的世界」。（編輯：潘毅）