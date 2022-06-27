租屋離捷運多遠不考慮？眾人曝「極限距離」：再多會想哭
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但能找到讓自己感到舒適、方便的一間房子，必定得考量相當多的外在因素，對此有網友就拋問「租房能接受離捷運多遠？」貼文一出，網友紛紛發表個人想法，而多數人答案則意外相當雷同。
原PO在PTT發文表示，「最近在跟同事討論，如果要租房的地點選擇，一邊是離捷運有點距離，但周遭規劃完善的重劃區，一邊是離捷運超近，旁邊有一堆商家的舊市區」，而共同討論的3名同事分別回答，「要租房誰要選重劃區？買房再說」、「都租房還不搭捷運省錢是蠢嗎」、「反正又不是住一輩子，當然選方便的」，答案的一致性讓原PO有些意外。
對此結果原PO不禁好奇，若大家都認為租房，肯定先以方便為主，那麼究竟「離捷運走路多遠的租房地點就不考慮呢？」而他也列出「小於3分鐘」、「小於5分鐘」、「小於10分鐘」、「小於15分鐘」 等4個選項供參考。
貼文一出掀起熱議，多數網友回應「超過10分你就騎車，重劃區路大車少」、「捷運10分內算近，15分就很遠了」、「走路10分內吧，不然太熱或下雨還要走很久，真的會想哭」、「極限就是10分鐘，但還是會盡量找近的」；其餘的人則表示「5分鐘內，下班不想再一直走路」、「走路+捷運，單程不要超過45分鐘」。
此外也有另一派網友認為，若需要通勤，相較於捷運，擁有機車和汽車還是更方便的選項，「開車搭車當然最爽，機車跟捷運我選機車，除非距離很遠」、「雙北外出門都騎機車誰在捷運」、「汽機車我都有，捷運這輩子只搭過2次」、「有機車就比較少考慮和捷運的距離，但方便還是很重要」。（編輯：張志浩）