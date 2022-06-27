COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

租屋離捷運多遠不考慮？眾人曝「極限距離」：再多會想哭

▲有網友拋問「租房能接受離捷運多遠？」貼文一出，網友紛紛發表個人想法，而多數人答案則意外相當雷同。（圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲有網友拋問「租房能接受離捷運多遠？」貼文一出，網友紛紛發表個人想法，而多數人答案則意外相當雷同。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 17:29:55

因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但能找到讓自己感到舒適、方便的一間房子，必定得考量相當多的外在因素，對此有網友就拋問「租房能接受離捷運多遠？」貼文一出，網友紛紛發表個人想法，而多數人答案則意外相當雷同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文表示，「最近在跟同事討論，如果要租房的地點選擇，一邊是離捷運有點距離，但周遭規劃完善的重劃區，一邊是離捷運超近，旁邊有一堆商家的舊市區」，而共同討論的3名同事分別回答，「要租房誰要選重劃區？買房再說」、「都租房還不搭捷運省錢是蠢嗎」、「反正又不是住一輩子，當然選方便的」，答案的一致性讓原PO有些意外。

對此結果原PO不禁好奇，若大家都認為租房，肯定先以方便為主，那麼究竟「離捷運走路多遠的租房地點就不考慮呢？」而他也列出「小於3分鐘」、「小於5分鐘」、「小於10分鐘」、「小於15分鐘」 等4個選項供參考。

▲當整個社會愈來愈多人買不起房，代表有愈來愈多人租房，租金只會年年走高。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲原PO身邊的同事都認為租房要以方便為優先，因此好奇大家「離捷運走路多遠的租房地點就不考慮」？（示意圖／取自 Unsplash ）
貼文一出掀起熱議，多數網友回應「超過10分你就騎車，重劃區路大車少」、「捷運10分內算近，15分就很遠了」、「走路10分內吧，不然太熱或下雨還要走很久，真的會想哭」、「極限就是10分鐘，但還是會盡量找近的」；其餘的人則表示「5分鐘內，下班不想再一直走路」、「走路+捷運，單程不要超過45分鐘」。

此外也有另一派網友認為，若需要通勤，相較於捷運，擁有機車和汽車還是更方便的選項，「開車搭車當然最爽，機車跟捷運我選機車，除非距離很遠」、「雙北外出門都騎機車誰在捷運」、「汽機車我都有，捷運這輩子只搭過2次」、「有機車就比較少考慮和捷運的距離，但方便還是很重要」。（編輯：張志浩）

通勤花多久是極限？全場「答案一致認同」：再長寧願租屋

買房好難！人妻「200萬存款歸0」　網2理由讚：這就對了

買房8年繳完貸款！小資夫妻「存款百萬」開銷曝　網跪了

冷氣才買2天！房東「進門偷關」不給吹　網揪疑點喊快逃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀