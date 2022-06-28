惡房東4大壞行為！亂扣押金只排第2 冠軍只敢怒不敢言
許多外地就讀的學生、北漂族都有滿滿的租屋經驗，並且相信神仙房東帶你幸福上天堂，惡房東則讓你處處都抓狂。尋找心目中的理想落腳處已經耗時又費力，如果又遇上惡房東，發生一連串租屋糾紛，簡直是雪上加霜！身為「無殼蝸牛」的一員，以下網友熱議的幾項惡房東坑殺房客行為，務必睜大眼睛、謹慎預防。對此《Social Lab社群實驗室》追蹤近三個月內「惡房東行為」話題的網路聲量表現，揭露網友最難以忍受的4大惡房東行為。
觀察網路上對「惡房東」的印象，許多人都會在社群與討論區大吐苦水，其中網友最有感的便是「堅持不讓房客報稅」。租屋時經常遇到不少房東，由於不想多繳所得稅而拒絕開立收據，讓房客無法申請租屋補貼，而近期適逢報稅季，大家對於報稅話題關注度也因此更高，就有人藉勢分享「願意讓房客報稅的房東，少之又少」，底下留言深感認同，說道「跟房東要收據，房東直接說要漲價」、「租屋補貼最後還是進了房東口袋，然後房租照漲」等。
而房東各種巧立名目就為了「亂扣押金」，也讓許多人無法接受，有網友控訴退租時還特別請人打掃，但房東卻將房屋收回後自行修繕的明細費用算在他頭上，讓他氣憤大呼無法接受「押金被東扣西扣」，引來不少網友同情回覆，「真的很常碰到扣押金的房東」、「房東根本就把押金當成自己的錢，吐出來像要她命一樣」。
另方面，無理由「提前解約」也被認為是惡房東的特徵之一，日前就有人發文請益「房東可以突然趕人走嗎」，表示房東近期想將房子脫手賣掉而請她提前搬離，如此違約行徑令人相當抓狂，直呼真的沒有同理心，也提醒網友根據民法，房客是有權利主張與該房屋的租賃關係的，也要盡量維護自己的權益才是。
上述惡房東行為，是否不小心說中你心聲？日後租房可要張大雙眼，除了簽約時仔細閱讀契約、確認權益事項，更要觀察房東是否出現這些NG行為，避免當租屋冤大頭！