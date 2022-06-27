面試問題都亂回？她竟靠「這招」逗樂主管：每間都被錄取

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接著她繼續分享，另一位主管表示「剛剛問卷中提到，妳之前的主管有一個特點妳很喜歡，請問你有不喜歡他什麼地方嗎？」原PO我當下認為這絕對是陷阱題，面試千萬不要說之前主管的不好，因此就胡亂講了「穿搭很屁算嗎？」想不到對方直接大笑，更反問「多屁？」
不僅如此，某場是團體面試中，主管一一詢問大家未來規劃跟夢想，前面人大多都說要精進自己、考證照然後進修等，當主管問到原PO時，其實已經沒什麼可以說了，於是他又就突發奇想，回答「我的夢想就是不上班，財富自由！」 現場3個主管聽完馬也是上大笑。
原PO最後表明，以上各個面試，最後都有幸被錄取，她認為「面試除了要瞭解你履歷上的專業，公司也希望瞭解你的人格特質是否適合公司，以及擔任這項職務，本人的工作都是客服以及服務業類型，臨場反應都很看重，所以面試基本上偶爾會開開玩笑，也可以多瞭解公司的主管是不是跟自己個性合得來」。
貼文掀起廣大迴響，網友紛紛回應「人資聽官方說法聽多了，來一個這麼可愛的肯定印象深刻」、「客服、服務之類我覺得還可以，面試大概就是兩個陌生人硬要尬聊，有時候舒緩一下氣氛我覺得Ok啦」、「真好，遇到不錯的公司，有部份也要看公司產業與氣氛」、「有錄取就好了，恭喜」、「有妳在上班氣氛應該不錯」。
不過也有人直言「有時候他們只是表面笑笑，但是心中覺得不OK」、「面試官的問題還有應徵的職務，好的就笑笑過去，嚴謹的就GG了」、「我絕對是變成連自己都討厭的無聊大人了，我覺得不好笑」、「之前遇過很嗨的求職者，確實把我們幾個面試官都逗笑，但結束後全體通過不錄用，給人專業性跟穩定性很差的感覺，還是要看產業別」、「這種回答很吃頻率，大多都會覺得白目當有趣，不會看場合，但懂妳幽默的可能就覺得無傷大雅」。（編輯：張志浩）