孫藝珍、張娜拉接力報喜！愛情泡泡甜死人　盤點韓6大CP

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南韓明星夫妻檔玄彬和孫藝真，3月底才完成世紀婚禮，隨後飛往美國度蜜月兩個星期，享受兩人久違的私人時光，早在蜜月期間，孫藝真就被網友發現小腹處疑似「微微隆起」，不禁讓人想到是否好消息將近，果不其然新婚僅3個月，孫藝真今天在IG公布喜訊，「每天都在焦慮和興奮中感受著身體的變化，夫妻倆將會好好保護這個到來的寶貴生命。」
❤張娜拉
41歲南韓「童顏女星」張娜拉在本月初宣布結婚好消息，她在26日低調舉辦婚宴，甜嫁小6歲的攝影師老公，目測約有180公分，高帥挺拔，張娜拉在婚禮現場，身穿絕美白紗與老公甜蜜擁吻。
張娜拉是透過拍攝電視劇《VIP：她們的祕密》結緣身高180公分的小6歲未婚夫，因對方非藝人，無法透露太多細節，張娜拉更在喜帖上提出4項要求，包含不要外流時間、場地、新郎資訊，以及照片影片等，懇請賓客遵守，避免老公身分曝光，甜蜜護愛。
❤ 大S、具俊曄
大S和具俊曄20年前就有過一段情，當時因為經紀公司需求，不得已分開，這段過往也讓大S背負花痴罵名，多年後大S與汪小菲共結連理再分開，沒想到具俊曄依然放不下這段感情，鼓起勇氣播下那個記憶中的號碼，用中文打招呼：「嗨～我是光頭」，大S也用韓文回應：「是我，熙媛」，沒想到念舊的兩人，能因為沒換電話而再續前緣。
重新復聯後，兩人火速結婚，當時距離大S和汪小菲離婚僅過去5個月，具俊曄表示，「因為疫情的關係我無法去台灣，如果不結婚的話不知哪時才能見面，所以我就提議結婚，結果她很爽快地就答應了」。
婚後兩人不停放閃，具俊曄在身上刺上台灣經緯度紋身，具俊曄在手臂刺青大S的名字以及星座天秤座；兩人也一同刺了婚戒刺青，浪漫指數破表。
❤ 李荷妮
南韓高材生藝人李荷妮集美貌和智慧於一身，不僅是首爾大學畢業生，還是2006年韓國小姐選美大賽的冠軍，去年飾演《One the Woman雙重人生》大獲好評，在去年12月也與圈外男友完婚，時隔不到一個月，就公布懷孕4個月的喜訊。
本（6）月20日生下女寶寶，母女均安，目前仍在醫院休養中，李荷妮所屬經紀公司「SARAM 娛樂」也發表官方聲明，「媽媽和孩子都很健康，並在家人的祝賀和照顧下安心休養中，感謝眾人一直以溫暖的力量來支持及關注李荷妮，希望大家多多祝福迎接寶貴新生命作的演員李荷妮和剛出生的孩子。」
❤ 朴信惠＆崔泰俊
韓劇女神「朴信惠」與小1歲半的「學弟」崔泰俊今年1月22日正式結婚，唯美婚禮眾星雲集，5月31日兩人愛的結晶也誕生，母子平安、崔泰俊也全程陪伴，成為幸福的三口之家。
❤ 泫雅＆DAWN
有「性感小野馬」之稱的性感女性泫雅，在2018年與DAWN（金曉鐘）火速認愛，公開戀情4年、穩定交往6年多，小倆口雙雙在今年2月曬出對戒照宣告「求婚成功」，感覺在今年有機會順利完婚。（編輯：孫唯容）