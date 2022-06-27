神準心測！12題深掘愛情迷茫者內心　找出你「天命天子」

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共同決定＞第2題
對方決定＞第3題
2、目前的你已經有完整的職業規劃？
還沒有＞第4題
對＞第5題
3、你喜歡被保護的感覺？
通常是你替對方出頭＞第6題
喜歡＞第7題
4、如果被求婚，你會希望很多人在場？
是＞第8題
否＞第5題
5、你是會為了愛人改變自己的人嗎？
是＞第9題
否＞第6題
6、通常吸引你的男生都比較老成？
否＞第7題
是＞第10題
7、你會把心裡想的一切都跟對方說？
是＞第11題
否＞第12題
8、不會太介意愛人沒有在節慶時給你驚喜？
是＞答案A
驚喜很重要＞第9題
9、結婚在你5年內的規畫之中？
是＞答案B
否＞第10題
10、不喜歡每天都一定要見面？
是＞答案C
否＞第11題
11、覺得自己很難遇到願意託付一切的人？
是＞答案D
否＞第12題
12、同居對你來說會很累？
否＞答案A
是＞答案B
測好再看答案喔！
A、日常系戀人
曾經你也喜歡整天談愛、轟轟烈烈，但可能是經歷過愛情的大起大落，或是隨著年紀、人生歷練而個性轉變，現在的你不那麼想追求激烈的愛了，對方太年輕氣盛反而會讓你退卻，你想要的愛情不是漲跌幅度而是延伸長度，把對於彼此的喜歡，像是糖絲一般拉長，跨過無數的生活日常，因此能夠細細品味生活，一起吃晚餐、追劇、牽著手在家裡附近散步的日常系戀人，才是你現在內心深處等待的對象，有了這樣的戀人，就不用害怕恐怖的熱戀期詛咒，也不用逼著自己一定要處在最高音頻的愛情狀態，只要好好的生活，一起生活，就能感到快樂，那種快樂叫做陪伴。
B、結婚系戀人
戀愛當然也能看做是一種娛樂，彼此看對眼就陪伴，不順眼就分開，就當是看了場好電影也無所謂，但目前的你正進入人生的高速運轉期，希望生活各個方麵包括工作、交友、興趣、家庭都能逐漸到位，那種浪費時間的戀愛已經不是你的首選，因此你正在等待的，是結婚系的戀人，他也設立好人生的目標，而不是如慘綠少年般的渾渾噩噩，你期盼的是兩人目標如果一致，像是買什麼樣的房、要生幾個可愛的孩子，因為有對方一同衝刺，就不會感到寂寞，夢想也會逐漸清晰起來，這種邁向未來的感覺，能帶給現在的你最大的動力與安慰。
C、大叔系戀人
有些人談起戀愛就是要黏在一起，把為了對方改變，當成是愛的證明，你過往可能也經歷過這樣的時期，雖然強烈的羈絆可以讓你深刻感受到對方存在，但真的太累了，現在的你已經某種程度上喜歡自己，不想要為了別人改變，也沒必要改變，因此懂得尊重的大叔系戀人，將會帶給你最舒適的戀愛體驗，對方也有足夠的歷練，也想要保有自己的空間，與這樣的人交往，就是一種大人般的戀愛，時時刻刻與對方分享自我，不用害怕對方不喜歡，真正舒服的愛情就是在外表和內心上都不用化妝，這樣的愛也才有可能長久。
D、哥哥系戀人
平常的你有辦法單獨完成每一件事情，就連很多人做不到的單獨吃火鍋，對你來說也不是難事，但其實你的內心有相當像小朋友的一面，做了厲害的事情就想要被稱讚，無聊的時候希望有人能拌嘴，心情不好時想要被帶到山上看星星，充滿包容、喜歡照顧人的哥哥系戀人將是你等待的對象，你希望能被他保護，有時候能對他耍賴，而他則有90%的成熟，10%的依賴，遇到這樣的人，你會願意跟他一起生活，否則一般的戀愛，通常會讓你想要保護自己，不想要付出太多，原來，最根本的原因就在於付出，你在等待的是一個能照顧你的人，也是一個讓你願意交付自己的人。 （編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。