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周杰倫合體具俊曄、大S！巨星聚會現場曝光　林俊傑也在

▲大S與具俊曄驚喜合體在周杰倫的限時動態內，掀起熱烈討論。（圖/周杰倫IG）
▲大S與具俊曄驚喜合體在周杰倫的限時動態內，掀起熱烈討論。（圖/周杰倫IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 07:00:492022-06-28 07:07:11

大S與具俊曄這段20年後重逢的婚姻，一舉一動都在兩岸三地備受關注，而具俊曄也因此空降成為「國民姐夫」，日前具俊曄也上韓國綜藝節目分享與大S重逢過程，讓粉絲紛紛獻上誠摯祝福，不過因為工作經常與大S分隔兩地的他，27日晚間突然驚喜合體大S現身在周杰倫IG貼文當中，且影片中還有其他大咖，座上嘉賓相當吸睛。

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周杰倫27日深夜連續上傳多則影片到IG的限時動態，結果其中一則畫面中，突然出現身穿黑色禮服的大S和藍色襯衫的具俊曄，兩人在魔術師的引導下將手指靠在一起，隔空熄滅了杯子中的燭火，讓身邊的人也同時發出驚呼。

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▲周杰倫合體大S、具俊曄夫妻，現場還有林俊傑、小S都在現場。（圖/周杰倫IG）
緊接著第二則影片則是有人讓大S、具俊曄、小S疑似觀看周杰倫變魔術的影片，接著突然周圍友人一陣歡呼，大S相當錯愕拍桌說「怎麼會！我好生氣喔」，周杰倫也標註兩位魔術師炫耀說「讓你們兩位魔術師看看哥在變魔術的時候，觀眾的反應。」而畫面中不僅有大小S以及具俊曄，還有昆凌、徐媽以及林俊傑等等，超大咖聚會現場直接曝光。

而除了一系列影片，周杰倫先是搞笑與林俊傑用哭泣的濾鏡一起合拍影片，接著在結尾也秀出與老婆昆凌的合照，並且寫下「有比妳甜嗎？」甜蜜程度完全不輸給新婚夫妻，拼場大S與具俊曄。

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▲周杰倫先搞笑與林俊傑拍片，隨後放閃老婆昆凌，甜蜜程度不輸大S夫婦。（圖/周杰倫IG）
而根據周杰倫在限時動態的標示，該聚會應是他潮牌的合作發表餐會，且餐廳是位於台北，但雖然未標明日期跟時間，但包括魔術師、品牌主理人都有更新動態，讓不少人認為間接證明具俊曄目前人應該在台灣。（編輯：張嘉哲）

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