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比基尼「抬臀騎車照」爆紅！本尊身分是她　出面還原真相

▲近日墾丁一名身穿泳裝的辣妹，疑似因為椅墊太燙而半蹲騎車，被遊客給捕捉拍下上傳臉書社團，引起熱列討論。（圖/爆廢公社）
▲近日墾丁一名身穿泳裝的辣妹，疑似因為椅墊太燙而半蹲騎車，被遊客給捕捉拍下上傳臉書社團，引起熱列討論。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 07:32:45

夏天來臨，不少民眾都會選擇準備到海邊玩水消暑，而許多美女也會準備清涼的比基尼裝，好好展露自己的好身材，但近日墾丁一名身穿泳裝的辣妹，疑似因為椅墊太燙而半蹲騎車，被遊客給捕捉拍下上傳臉書社團，結果一系之間爆紅，引起討論。

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根據網友在臉書社團「爆廢公社」貼文，指出自己去墾丁遊玩時，在路上遇到一名機車騎士，不僅穿著僅有比基尼以外，而且還「半蹲騎車」，讓他直接猜測「是否為墾丁太熱，機車座墊太燙沒有辦法坐」結果貼文曝光後，累計至今已經逼近3萬讚數，不少網友紛紛敲碗本尊。

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▲在墾丁因為半蹲騎車被民眾拍下的正妹「敏敏」，本身是一位潛水教練。（圖/敏敏IG）
結果真的有網友神出，原來，該名女騎士叫做「敏敏」，在IG上有1.2萬人追蹤，平時擔任美人魚潛水教練，教學生如何在水中像美人魚游泳，IG時常分享美人魚潛水的日常美照，吸引不少對潛水有興趣的粉絲追蹤，沒想到這次因為在墾丁半蹲騎車被拍下，意外掀起一波話題。

而根據《東森新聞》報導，美人魚潛水教練敏敏也出面表示「真的沒想到騎車會被拍，因為椅墊真的很燙，怕坐下去屁股就熟了，才會半蹲騎車」敏敏提到「照片爆紅是她沒有想過的事，但她對自己的臀部有信心，因為那應該是『墾丁最美的風景』」。（編輯：張嘉哲）


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