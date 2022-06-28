壽司郎VS藏壽司怎選？內行曝「抉擇關鍵」 再加碼推這間
台灣近幾年出現越來越多家迴轉壽司，因料理多樣性及用餐自由度高，受到許多顧客的喜愛，對此就有網友好奇問，壽司郎及藏壽司該怎麼選擇呢？貼文一出，許多人認為兩間特色不一樣，品項也不同，若是想要多次享受扭蛋的樂趣可以選擇藏壽司，壽司郎則是鮮蝦三貫難以超越，另外，還有網友提及「Hama壽司」狂讚：「Hama真的讚，想再去吃一次！」
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「壽司郎/藏壽司都幾」為題，表示這兩間迴轉壽司餐廳都有賣壽司、拉麵及副餐，價位也十分相近，差別在於轉蛋的取得方式，這也讓他好奇問：「哪間比較好吃啊？有卦咪？」
貼文一出，網友紛紛留言，「藏壽司可以馬上拿到扭蛋，壽司郎還要集」、「藏的哇沙比比較優」、「藏壽司有吃又有玩，怎麼輸」、「都不錯啊，我是吃不出差別」、「壽司郎的蝦三貫真的很爽」、「壽司郎的冰很好吃」、「壽司郎蝦拼盤真的不錯」。
另外，也有網友提到「Hama壽司」，「為何很多人都會省略Hama？明明三家都差不多」、「Hama不錯阿，就店面很少」、「Hama的玉子燒必須吃」、「Hama」、「Hama真的讚，想再去吃一次」。（編輯：賴禹妡）