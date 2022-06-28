「你知道這是什麼嗎」？亞馬遜姊不忍了　新廣告開槓酸民

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而原本不少人以為這是網友單純惡搞Ellen Lin的影片，截圖後將其上字幕來反擊酸民，沒想到是真的有該影片，有網友將其完整的廣告內容錄下並上傳YouTube頻道，讓不少網友驚呼「這次是真的不忍了，直接在廣告前面開嗆」、「真的感覺有點生氣欸....」、「廣告能投放成被大家熱烈討論，這背後財力肯定驚人」、「到底多有錢，可以讓廣告投放到無所不在啊」、「我看亞馬遜一姊今天是很嗆喔！」
不過也有部分網友不以為意表示「講得好像我們想看到她一樣，我們也不想看到好嗎，連五秒都不想浪費，那她可以不要放廣告了，真的沒人有興趣欸」、「幸好我都用擋廣告的，我對任何廣告都沒興趣啦」、「本來就有買沒廣告的....因為大家討論太激烈才去找片段來看，無法想像沒擋廣告的人狂看到這個，光第一句我就不行了」、「某種程度上或許也是很成功的負面行銷吧....就算裝了AD BLOCK，還是買了premium，最後都能在迪卡看到她...」。
而事實上，「Ellen Lin」她是一位美金七位數的創業家以及電商教練，更是亞馬遜暢銷書的作家，國外各大媒體都曾經報導過Ellen的經歷，2011年從600美金起家，打造了一個年收入超過百萬美金的電商王國，2021年電商的營業額高達2,575,809.66美元，可以說是電商界相當知名的人物，沒想到如今因為投放在YouTube廣告過於海量，意外造成用戶反彈，躍上熱烈討論的話題中。（編輯：張嘉哲）