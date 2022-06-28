具俊曄回家後大S更美了！嗨到捶桌 網：這才是她的生活
具俊曄與大S（徐熙媛）享受新婚生活2個月，上月中飛往紐約、南韓工作並和親友團聚，還作客好友劉在錫、曹世鎬主持的節目，分享和愛妻戲劇化的愛情故事，沒想到，近日他悄悄回「我的安身之處」台灣。周杰倫（周董）昨（27日）晚在IG上傳與具俊曄夫妻聚會的限時動態，大S容光煥發的狀態和笑聲，讓網友直呼：「這才該是她的生活。」
周董帶昆凌參加PhantaBear NFT晚宴，地點在號稱全台最難訂位的台北米其林二星法式餐廳「RAW」，與會的有具俊曄和大S、林俊傑（JJ）、小S與許雅鈞夫婦等人，席間餘興節目，魔術師引導大S、具俊曄食指相連，讓倒放紅酒杯裡的護唇膏及硬幣轉動，大S、小S訝異到發出驚呼聲，具俊曄則一臉愣住的表情，大S一度作勢捶桌子，大喊「怎麼會！好生氣喔」，現場氣氛相當歡樂。
JJ在IG曝光小S和許雅鈞玩互動魔術的動態，笑說「聽說這魔術可以測試對方有沒有愛彼此」，小S和許雅鈞手指接觸後，護唇膏和硬幣突然動了一下，小S立刻激動抱著老公，高呼「你還愛我」，甚至裝出哭喪著臉的表情說「我以為他不愛我了啦」，令人莞爾。
不少網友看了影片，見到穿黑色細肩小禮服的大S，白到發光的皮膚及真性情的笑聲，紛紛留言：「大S狀態真的好棒！聲音好甜好有活力」、「S整個人在發光呐」、「好久沒看到會動的大S，這樣看大S和小菲根本不是一個世界的人，S跟這些朋友才玩得來，這才該是她的生活」。（編輯：楊穎軒）