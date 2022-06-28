COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

負評被刷爆！「砸飲料暖心爸」被公審　店長貼文風向逆轉

▲南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，表示當天一名客人怒摔飲料，完整過程掀起熱議。（圖/南投人聊天室）
▲南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，表示當天一名客人怒摔飲料，完整過程掀起熱議。（圖/南投人聊天室）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 09:13:11

南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，表示當天有客人因為拿到做錯的飲料暴怒，痛罵店員還把飲料以「砸球式」丟在地上，不僅嚇到女店員，也讓一旁兩個小孩看傻眼，發上網直呼「實在是令人無語」，沒想到起初不少網友都認為該名爸爸做了最壞身教，但隨後不少人也不滿店長的態度，不僅風向大逆轉，還有不少網友到該飲料店刷一星負評，該篇文章也已被刪除。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前南投一名飲料店店長發出監視器畫面表示，有位男客人帶著兩個小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，但男子拿到飲料卻很傻眼，表示應該是「波霸鮮奶茶」，但店家卻做成了「波霸鮮奶」。

▲
▲暖心二寶爸突然暴走摔破飲料，讓店員一旁看傻眼。（圖／南投人聊天室）
而原本男客人並沒有要追究，暖心說「沒關係這杯給我，我再點一杯」，影片到這邊，店長由衷感謝他不讓店員自己吸收成本，沒想到後半段劇情急轉直下，男子付了第二杯飲料錢之後，直接把飲料以「投球式」那般砸在地上，轉頭飆罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」此舉不僅讓店員當場嚇壞，也讓小孩在一旁看到傻眼，該名店長表示「有人會說您花錢買的可以隨意處理，但這種處理方式是製造環境髒亂，而且您嚇到我的員工了，您嚇到她，她還必須要幫您善後！」

▲
▲男子透露女店員點餐時都沒在聽，自己講了兩次還是做錯。（圖/南投人聊天室）
不過原本在事件曝光之後，不少人力挺店長這方，隨著新聞媒體曝光報導後，卻有不少人認為「爸爸固然不對，但這間飲料店的店長在理直氣壯什麼啊＝＝....你的員工訓練也沒做好吧」、「千錯萬錯都是別人的錯，別人不能嚇你員工，但你可以做錯客人飲料，真是太棒了」風向突然逆轉到店長刪除文章及影片，更有人直接殺到Google一星評論洗版「員工訓練真的需要加強」、「我是在地人啦，你們這間員工素質差不差大家都知道」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲不少網友認為該飲料店店長以「公審」心態發文，卻不顧自家員工素質，讓在地人忍不住刷Google一星評價。（圖/翻攝Google）

比基尼「抬臀騎車照」爆紅！本尊身分是她　出面還原真相

「你知道這是什麼嗎」？亞馬遜姊不忍了　新廣告開槓酸民

周杰倫合體具俊曄、大S！巨星聚會現場曝光　林俊傑也在

殭屍展夯到停止賣票！他傻眼「5分鐘就逛完」　逆風開嗆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀