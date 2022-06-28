負評被刷爆！「砸飲料暖心爸」被公審 店長貼文風向逆轉
南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，表示當天有客人因為拿到做錯的飲料暴怒，痛罵店員還把飲料以「砸球式」丟在地上，不僅嚇到女店員，也讓一旁兩個小孩看傻眼，發上網直呼「實在是令人無語」，沒想到起初不少網友都認為該名爸爸做了最壞身教，但隨後不少人也不滿店長的態度，不僅風向大逆轉，還有不少網友到該飲料店刷一星負評，該篇文章也已被刪除。
日前南投一名飲料店店長發出監視器畫面表示，有位男客人帶著兩個小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，但男子拿到飲料卻很傻眼，表示應該是「波霸鮮奶茶」，但店家卻做成了「波霸鮮奶」。
而原本男客人並沒有要追究，暖心說「沒關係這杯給我，我再點一杯」，影片到這邊，店長由衷感謝他不讓店員自己吸收成本，沒想到後半段劇情急轉直下，男子付了第二杯飲料錢之後，直接把飲料以「投球式」那般砸在地上，轉頭飆罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」此舉不僅讓店員當場嚇壞，也讓小孩在一旁看到傻眼，該名店長表示「有人會說您花錢買的可以隨意處理，但這種處理方式是製造環境髒亂，而且您嚇到我的員工了，您嚇到她，她還必須要幫您善後！」
不過原本在事件曝光之後，不少人力挺店長這方，隨著新聞媒體曝光報導後，卻有不少人認為「爸爸固然不對，但這間飲料店的店長在理直氣壯什麼啊＝＝....你的員工訓練也沒做好吧」、「千錯萬錯都是別人的錯，別人不能嚇你員工，但你可以做錯客人飲料，真是太棒了」風向突然逆轉到店長刪除文章及影片，更有人直接殺到Google一星評論洗版「員工訓練真的需要加強」、「我是在地人啦，你們這間員工素質差不差大家都知道」。（編輯：張嘉哲）