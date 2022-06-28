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用電破千度電費也會漲！「這類苦主」被點名：肯定會爆掉

▲經濟部近日召開電價費率審議委員會，對外公布7月1日起電價平均漲幅為8.4%。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲經濟部近日召開電價費率審議委員會，對外公布7月1日起電價平均漲幅為8.4%。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 10:01:09

經濟部近日召開電價費率審議委員會，對外公布7月1日起電價平均漲幅為8.4%，但針對用電千度以下的住宅用戶凍漲，對此就有網友指出，他家裡夏天每個月用電都超過1000度，因此好奇大家是否都一樣，貼文曝光後，不少網友認為用電超過千度並不常見，不過也點名幾位苦主：「在家上班的肯定爆了」、「分租套房共同電表應該一下就爆了」。 

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該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「夏天家裡電超過1000度的+1」為題，表示夏天家裡用電都是1300多度，電費直接漲爆，雖然新聞說只會電價調漲只影響3%的住宅用戶，但他常吹冷氣也只能乖乖掏錢，這也讓他好奇問：「大家都這麼省電嗎？電費即將漲價的＋1，我統計一下。」 

▲夏天偶爾會下午後雷陣雨，下過雨了以後，氣溫也就相對舒適一些；對此，就有網友好奇，下雨還會開冷氣嗎，貼文一出，掀起熱議。（圖／記者張嘉哲攝）
▲有網友認為，分租套房及居家辦公的民眾會受到電費調漲影響。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛留言，「冷氣開24H也不會超過啊」、「你家是超大豪宅」、「基本上有在上班的家庭，很少會超過1000度」、「你挖礦仔嗎？不然就是超過三台冷氣」、「單月要破1000度其實沒那麼簡單」。 

不過，也有網友直言，「在家上班的肯定爆了」、「分租套房共同電表應該一下就爆了」、「開電動車的吧」、「出租套房必死」、「+1，家裡破百坪，電燈冷氣省不了了」、「一家四口的話，單月千度很容易」、「家裡舊型的冷氣，常開的話很有機會」。（編輯：賴禹妡） 

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