COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣遙控器藏「噴錢按鈕」！一按電費秒暴漲：超多人吹錯

▲連日天氣晴朗，每到中午時刻高溫都會突破35度以上，讓不少人難耐高溫開啟冷氣狂吹。（圖／記者張嘉哲攝）
▲連日天氣晴朗，每到中午時刻高溫都會突破35度以上，讓不少人難耐高溫開啟冷氣狂吹。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 10:28:06

連日天氣晴朗，每到中午時刻高溫都會突破35度以上，讓不少人難耐高溫開啟冷氣狂吹，但伴隨而來的則是昂貴的電費，尤其經濟部又宣布將對用電大戶調漲電費，雖然住宅1000度以下不在調漲範圍內，但若不慎用錯方式吹冷氣，恐怕也是有可能突破千度以上。就有網友討論「冷氣模式跟除濕模式應該開哪個？」貼文引發廣大熱議，有人直言如果開錯電費會直接上升，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「想要詢問一下，吹冷氣開除濕模式跟開冷氣模式哪個會比較省電呢？因為房間內潮濕想要打開來除濕，是人不在的時候開的，因為會開很久，但上網爬文說法不一，想問一下說哪個比較省電」。

▲冷氣。（記者張嘉哲攝）
▲網友詢問冷氣應該按下「冷氣模式」除濕，還是使用「除濕模式」除濕，掀起熱烈討論。（記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「誰比較省電我不知道，但我知道開冷氣的除濕比開冷氣還要冷」、「開除濕比開冷氣還冷唷！但開除濕耗電比較大」、「當然是開除濕耗電量比較大，除非你是在與開冷氣同等溫度下關掉，不然除濕會繼續運轉啊，很多人以為開除濕比開冷氣划算（因為比較冷），但其實冷氣也可以除濕，還比較省」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了....除濕模式會一直運轉」、「如果是真的要除濕，倒不如買台除濕機就絕對更省了啦」。

另外，也有內行網友解釋「除濕的功能就是機器吸收空氣，然後壓縮機冷卻，水蒸氣遇冷變成水再流到管線出去，所以開除濕一定比冷氣耗電，冷氣是以溫度為標準，冷房同時順便除濕；但是除濕是壓縮機一直抽，因為管線要保持夠冷水蒸氣才會凝結，自然開除濕時更耗電，相對房間溫度會更冷，當然你本身冷氣模式如果預設18度，那就也會跟除濕模式一樣冷了」。

▲冷氣示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲不少網友紛紛建議以「冷氣模式」除濕，雖然除濕模式較冷，但其實是因為壓縮機持續運轉的緣故。（示意圖／翻攝photoAC）
而根據《華菱冷氣》官方網站就曾經對此解釋，表示單就除濕效果來看，冷氣的效果比除濕機還要更好，但也比較耗電，同樣的濕度變化，冷氣除濕花費的時間大約是除濕機的1/3，但耗電量是2倍；而如果是比較冷氣的「除濕模式」跟「冷氣模式」，要達到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說如果不論是要吹涼還是要除濕，建議都直接開啟冷氣模式，不僅除濕快，在溫度達到設定溫度時，壓縮機才不會持續運轉進而省電。（編輯：張嘉哲）

冷氣調27、28度太熱？遙控器「按1鈕」涼翻：日本人瘋傳

冷氣一堆人吹錯？全場認「6字真秘訣」：每天15元吹24hr

遙控器藏「神級按鈕」！內行吹冷氣全按它：每晚省電賺翻

吹冷氣按舒眠算外行！眾改按遙控器「神鈕」：舒適一整晚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀