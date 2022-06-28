民雄鬼屋「實境體驗」跑給女鬼追 網：比台南殭屍展恐怖
台南市美術館與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」展超夯，才開幕數日就被人潮擠爆，連帶附近百年廟宇、美食地圖與特色周邊活動都成功引起話題。而台北士林科教館正展出的「民雄鬼屋實境體驗」也被讚好恐怖，以5G科技實境呈現電影式場景，有網友表示差點跑給女鬼追，簡直嚇破膽，直呼「玩完天氣都不熱了」。
呼應即將於7月上映的《民雄鬼屋》電影宣傳，於士林國立臺灣科學教育館設計出逼真的「民雄鬼屋實境體驗特展」，在7樓搭出無人不曉的嘉義禁忌古宅，不只室外造景陰森，引領人們進入竹林、公墓，那樁校園泳池的無頭命案傳說中；直搗民雄古宅的室內場景，更運用最新5G科技，讓官方粉專直言是「窒息式沉浸恐懼」，挑戰民眾膽量。
在真實還原拍攝場景的空間內，透過電影片段直入故事情節，伸手不見五指卻令感官更敏銳，也更刺激出人們深層的恐懼。展覽還特別提醒「不要回頭、不要吹口哨」，有體驗過的網友表示，「差點跑給女鬼追」，簡直嚇破膽。難怪官方展出的備註清楚寫著，請穿著能完整包腳的鞋子、不建議穿拖鞋或高跟鞋，還要身著輕便服裝，想必是擔心大家跑得不夠快（誤）。
不少網友認為氣氛詭譎、場景佈置用心，真的有感受到恐怖刺激，還有粉絲驚魂未定分享「女鬼很恐怖！要身兼數職！」害民眾哭著說「驚丟」；更有人透露，「在現場聽到『說好陪我一輩子』」的原音重現給嚇到。許多造訪過的民眾直說，B館穿梭陰陽的古宅深井最恐怖。
成功引起熱論的「民雄鬼屋實境體驗特展」，還因應民意詳解長達15題的QA問答，不只表示鬼屋內有體驗任務，但不是要解謎很久的密室逃脫；並藉機呼籲「不可以打鬼」；還提醒大家若真的中途想放棄，「可以舉手或揮手」，透過全場監視攝影系統，會告知現場工作人員給予協助。網友看了直呼說明得也太仔細，更引人好奇要組隊報名。