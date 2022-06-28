火鍋收6歲童共鍋費！媽怒轟「不合理」 店員1舉動惹心疼
小朋友用餐該不該收低消？近日有一名家長於臉書社團抱怨，三大一小到小火鍋店用餐時，竟被告知6歲小孩要多收共鍋費50元，讓家長不滿怒轟「永遠列入黑名單」，並透露店員自掏腰包退給她，不料網友全不挺了！認為該位家長行為相當奧客，更心疼店員賠錢的處理方式。
一名媽媽於臉書《嘉義綠豆大小事》PO文怒轟「第一次遇到這種店家」，她們三大一小到某家小火鍋店用餐，並點了三份火鍋，但仍被店家要求收取6歲小孩的50元共鍋費，讓她相當不滿「小孩才6歲而已，是能吃多少東西？店家不會體諒帶小孩的辛苦？硬要多收這筆錢是怎麼樣？」文末她更表示會將店家永遠列入黑名單。
並且她也提到，「當下反應不合理收費後，店員也自掏腰包給我50元，所以有問題的是店家而不是店員」。不料文章遭轉至社團《爆廢公社》後，風向一面倒不挺了，「50都付不起，在外面吃什麼火鍋」、「6歲能吃很多了，收共鍋費我覺得合理」、「共鍋很合理啊~小孩6歲就不用吃？不需要幫忙清潔？」、「六歲很能吃了好嗎」。
也有不少網友心疼店員，「店員真的很雖小 你怎麼不體諒店員」、「店員好可憐，還要自掏腰包幫客人墊錢」、「幹嘛為難店員，如果你的小孩長大了，在打工被你這種奧客為難你作何感想？」、「店員：50給你不要吵了」。（編輯：鍾怡婷）