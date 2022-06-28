COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

火鍋收6歲童共鍋費！媽怒轟「不合理」　店員1舉動惹心疼

▲家長帶6歲童吃小火鍋，怒轟收共鍋費並不合理。（示意圖／取自flickr ）
▲家長帶6歲童吃小火鍋，怒轟收共鍋費並不合理。（示意圖／取自flickr ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 10:49:46

小朋友用餐該不該收低消？近日有一名家長於臉書社團抱怨，三大一小到小火鍋店用餐時，竟被告知6歲小孩要多收共鍋費50元，讓家長不滿怒轟「永遠列入黑名單」，並透露店員自掏腰包退給她，不料網友全不挺了！認為該位家長行為相當奧客，更心疼店員賠錢的處理方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲家長認為6歲童收低消不合理。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲家長認為6歲童收低消不合理。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
一名媽媽於臉書《嘉義綠豆大小事》PO文怒轟「第一次遇到這種店家」，她們三大一小到某家小火鍋店用餐，並點了三份火鍋，但仍被店家要求收取6歲小孩的50元共鍋費，讓她相當不滿「小孩才6歲而已，是能吃多少東西？店家不會體諒帶小孩的辛苦？硬要多收這筆錢是怎麼樣？」文末她更表示會將店家永遠列入黑名單。

並且她也提到，「當下反應不合理收費後，店員也自掏腰包給我50元，所以有問題的是店家而不是店員」。不料文章遭轉至社團《爆廢公社》後，風向一面倒不挺了，「50都付不起，在外面吃什麼火鍋」、「6歲能吃很多了，收共鍋費我覺得合理」、「共鍋很合理啊~小孩6歲就不用吃？不需要幫忙清潔？」、「六歲很能吃了好嗎」。

也有不少網友心疼店員，「店員真的很雖小 你怎麼不體諒店員」、「店員好可憐，還要自掏腰包幫客人墊錢」、「幹嘛為難店員，如果你的小孩長大了，在打工被你這種奧客為難你作何感想？」、「店員：50給你不要吵了」。（編輯：鍾怡婷）

整月買菜錢需多少？全職媽苦領3000元　婆婆：7天500很夠

下狠招！公公確診不想居隔　全職媽「飯菜加料」殺死病毒

帶女兒逛好市多！冰桶前冒「超噁舉動」　沒品媽遭網轟爆

國小考「小崴跳繩跳幾下」？一票大人險答錯：題目在旋轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀