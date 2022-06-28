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搭客運椅背放斜遭狂拍！他嘆「想坐舒服點」　兩派網戰翻

▲有網友好奇發問，搭乘大眾運輸工具時，到底可不可以放斜椅背。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友好奇發問，搭乘大眾運輸工具時，到底可不可以放斜椅背。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 11:01:59

搭乘客運、飛機等大眾運輸時，到底能不能把椅背放斜？有網友分享自己遭遇的經歷，並無奈表示「有時就想坐得舒服一下而已」，但後方乘客大多反應不友善，因此讓他無奈發起討論，詢問大家到底可不可以稍微放斜一點？貼文一出引發網友熱烈爭論。

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▲搭乘大眾運輸時，是否可以放倒椅背，引發兩派網友論戰。（示意圖／取自unsplash）
▲搭乘大眾運輸時，是否可以放倒椅背，引發兩派網友論戰。（示意圖／取自unsplash）
根據網友於《爆廢公社》發起討論，他表示自己在搭客運時，看到一名女乘客稍微把椅背放斜一點，並沒有放到最底，立刻被後方的婦女拍椅子嚇阻。原PO無奈表示，自己某次搭飛機時，也是稍微放一下椅背，立刻被後方男乘客提醒並阻止，他好奇發問「到底搭大眾交通工具時，可不可以放椅背呀？有時就想坐得舒服一下而已」。

有網友認為，放低椅背確實會造成他人的困擾，「當你前面的如果也放很倒你也會覺得不舒服，將心比心」、「我遇到前面放下來的人會請他弄回去，不想理我的我一律膝蓋狂頂」、「想舒服之前先想想別人會不會舒服，答案就出來了」。

但也有人認為，既然設計該功能就是可以使用，「為什麼不能放？多花錢設計這功能不就是要拿來用的？」、「既然椅子設定能到多低，就是能啊，覺得太低影響到自己，就應該是去跟服務人員反應」、「本來就是設計可以傾倒，如果覺得不合理 應該寫去高鐵抗議 以後都採購不能倒的款式」、「前面要放多低都可以，本來座椅設計就是這樣吧」。（編輯：鍾怡婷）

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