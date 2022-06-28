開聯結車「月薪幾10萬」爽翻？內行抖真相：錢沒那麼好賺
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，月薪追不上物價和通膨、生活越來越難過的情況下，也動了「轉職」的念頭，一名網友就分享，自己近日在職場不得意，想轉行去「開聯結車」，聽說月收入相當可觀，因此好奇詢問眾人意見，貼文引發熱議。
原PO在PTT發文表示，「老實說，真的不想上班了，辦公室的阿姨很煩，想去開聯結車，每天看看國道風光，聽說一個月好幾10萬? 真的那麼好賺嗎? 如果是真的，我要存錢去學開車了，有沒有車主可以現身說法的? 連結車，大客車，砂石車，那一類的大車」。
貼文一出，網友也紛紛回應，「一個月休8天基本都有10萬」、「剛開始不好賺，一個月差不多淨賺6萬，要存錢直到你貸款買下自己第一輛聯結車，才會開始撈，一個月15萬起跳」、「一個月大約8、9萬，不過有時要開夜車」、「應該是不錯賺，看到都可以買房」。
不過也有內行人直言，「一天8000，扣掉保養租車剩2000吧」、「好賺是好賺，但成本也滿高的」、「高勞力成本，肯拼比坐辦公室好賺很多」、「車子太大沒地方停，要休息、吃飯很不方便」、「你想賺到幾10萬，需要自營，還要很操，還沒扣成本」、「就是體力活，用時間跟生命換來的，也不是嘴上説説那麼簡單」。（編輯：張志浩）