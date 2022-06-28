住台北不划算！他愣「只有這優點」：其他和別縣市差不多
在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的年代，生活實屬不易，尤其台北市寸土寸金，房價高得嚇人，若是對「無殼蝸牛」來說，每月固定開銷再加上租金，真的常使人喘不過氣；不過，就有一名竹北網友直呼「住台北不划算」，並透露台北只有「捷運」這個優點，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「是不是真的不需要住台北」為題發文，表示他一個竹北人，上禮拜去台北逛了一下，「感覺好像也沒有特別天龍國的感覺，印象最深的就是有捷運很方便，剩下的的好像跟其他縣市差不多」，也讓他在文末好奇發問「以現在台北的高房價，住台北是不是一點都不划算阿」？
貼文一出，有網友認同，「城鄉差距拉近後，不一定要住在台北了」、「不需要，我很多朋友是住宜蘭桃園，通勤到台北」、「土生土長台北人，討厭台北已離開」。
也有網友不認同，「住不起的自然會離開」、「大部分還是為了工作機會吧」、「一直嘴台北就代表台北真的強啊」、「才逛一下本來就完全感受不到差距，台北食物、城市規劃、便利性，有的沒的都遠勝台中，台北唯一缺點，天氣爛」、「素質、國際化」、「竹北物價比台北高，其實」、「新竹的房價跟物價都比台北還高吧==」、「竹北這種鳥地方交通怎麼跟台北比」。
其中，更有網友指出「台北光是捷運就贏很多」，「單單捷運就不知道領先其他城市幾年了」、「有捷運就是贏啊，搬離台北半年，交通不便真的很煩，其他倒是真的都不錯」、「交通方便就是其他城市短時間達不到的阿」。（編輯：郭佩蓉）