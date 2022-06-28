海王星逆行159天！「4重災星座」首當其衝　這位壓力爆棚

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【海王星逆行】的集體潛意識現象
海王星逆行是一種集體潛意識的現象，例如偶發的事件，所凝聚出來的集體恐懼丶悲傷丶仇恨與敵對，這就是海王星逆行的現象之一，彷彿大家都被恐怖行為所催眠。在驚惶中，我們不是急著尋找可團結丶可聯盟的朋友，而是更快速的確立，誰是我的危脅者，誰是我的敵對方。這種因為害怕丶憤怒而形成的恐懼心理，有如阻礙在光明面前的迷霧，把我們的理智困著。久而久之，我們在虛幻中又變化出無數的恐怖，最後掏空心靈。
海王星逆行還有一個恐怖的現象就是「以假為真」。你越害怕的事情就越容易成真。猶如每一個人都做了一場惡夢，而惡夢中的巨獸，其實就是我們自己在潛意識中，受到壓抑而扭曲的心靈。所以很多網路上若有似無的消息，請記得多加查證。
【海王星的犧牲與奉獻】
與受害者有關，包括弱勢族群丶被遺忘的族群，那一些默默貢獻丶付出而不求回報的人，都會在這一個時刻重新被看見。藉此機會，我們也可以回頭檢視自己，是不是有什麼地方做錯丶或走偏了？並且思考自己長久以來的付出是不是值得，或是有需要調整的地方。而在面對夢想的同時，你可能會有許多不切實際的想像和期待，可能會沉迷於某一件事，像是迷上某一部連續劇丶開始打線上游戲等，也因為你的態度不積極，所以很多事情容易竹籃打水一場空，忙到最後依舊是一無所獲。
建議你，在海王星逆行的期間，要注意時間上的分配，為自己制定明確的計劃，才不會在海王星逆行期間白忙一場。海逆期間，別害怕走錯路，更不要害怕表達自我，只要你堅定信念，一步步的向前走，一定可以迎向曙光。
12星座【海王星逆行】關鍵詞
白羊【心事重重】。金牛【誤交損友】。
雙子【遭人抹黑】。巨蟹【出入設阻】。
獅子【桃色風波】。處女【合約破局】。
天秤【健康微恙】。天蠍【告白遭拒】。
射手【租屋糾紛】。魔羯【手足爭吵】。
水瓶【荷包破洞】。雙魚【內心壓力】。
老師也提醒，記得參考太陽、上升星座。
如何面對【海逆】帶來的恐懼
這股阻礙在光明面前的迷霧，終究還是敵不過「堅定的信念」，越是擔心害怕的事，越是需要你的勇敢面對，若是發現自己無法樂觀起來，記得找樂觀的朋友聊聊，打破集體恐慌的潛意識心魔，必定能平安渡過海王星逆行的十里迷霧喔！
想找人訴苦
請找最佳傾聽者：巨蟹、水瓶
想找人安慰
請找最溫柔的：天秤、魔羯
想找人給建議
請找最霸氣的：獅子、金牛
想找人去嗨一下
請找最有義氣的：白羊、天蠍。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。