浴室天花板空降「20年垃圾」！全場一看哭了：時代的眼淚
當房屋要進行重新裝潢時，除了傢具要做移動外，牆壁、地板和天花板等及向硬體設備也須視情況做更新，對此一名網友就分享，自家浴室天花板近期打掉重做，結果竟然意外掉落一大堆菸蒂和菸盒，了解後才發現是弟弟小時候藏的，而極具年代感的物品也勾起不少網友們的回憶，直呼「時代的眼淚」。
該網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「家裡今天浴室天花板打掉重作，結果天下菸蒂雨」，只見文中附圖中，地板散落已經泛黃的菸蒂和煙灰，其中還夾帶著一些煙盒，原PO指出，「我今年42歲，弟弟40歲，我就問...你藏這些菸蒂多久了！還藏到忘記？」
貼文一出，眼尖的網友立刻認出地上的菸盒，是「萬寶路」與「七星硬殼香菸」，推估至少20幾年以前的產物，上方甚至連警語都沒有，「這個歷史也太悠久了吧」、「那個七星包裝至少20年前」、「這些都是時代的眼淚」、「光看這7星煙盒，1996年的...那時候菸盒蓋側邊紙翻開來還有編號，A編號是上等貨」、「小時候也會偷藏這些菸，放那麼久太猛了」。
貼文除了喚起眾人回意外，也不少網友感嘆，香菸的價格水漲船高，「這包裝以前抽菸時，買1包40現在超級無敵貴，還好戒菸10年了」、「最少25年了，那七星盒是35元一包的包裝」、「35元的七星耶，現在看到只想哭」、「35元的七星，回不去的價錢」、「只能說賺錢真的不容易，看菸價就知道了」。（編輯：張志浩）