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屏東「挖眼案」一審判5年徒刑！檢方認量刑過輕提起上訴

▲屏東高樹鄉楊男不滿超商店員提醒戴口罩，怒挖對方眼睛造成重傷。（圖／翻攝畫面）
▲屏東高樹鄉楊男不滿超商店員提醒戴口罩，怒挖對方眼睛造成重傷。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-06-28 13:04:35

（中央社記者洪學廣屏東28日電）男子楊寶勝不滿屏東潘姓女超商店員制止抽菸，徒手攻擊雙眼，一審遭判刑5年。檢方認為他犯後態度不佳，且被害人不認同原審判決，也不符社會法律情感認知，今天依法提起上訴。

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▲受害人提醒鄰居戴口罩，遭到挖眼、砍傷（圖／取自《爆料公社》）
▲受害人提醒鄰居戴口罩，遭到挖眼、砍傷（圖／取自《爆料公社》）
屏東女超商店員遭挖眼案，由於51歲的楊男還另涉市場菜刀砍傷婦人案，一審遭屏東地方法院依傷害和重傷害未遂等罪判處有期徒刑5年。法院判決後地方上對於量刑引發議論。對此，屏東地檢署上午發布新聞稿指出，檢察官認為原判決量刑並不妥適，依法提起上訴。

屏檢指出，潘姓女店員僅因在工作時勸導楊男不要在店門口抽菸，就無端遭以手指摳挖雙眼，甚至還被毆打鼻部、頭部等，楊男暴行手段殘忍，令人髮指，至今仍使潘女身心嚴重受創。且考量雙方迄今仍未和解，楊男甚至還持續以其精神病症抗辯，難認犯後態度良好，有心生悔悟之情。

針對超商女店員案一審量刑有期徒刑4年，檢方認為罪刑實屬過輕，難認符合社會大眾法律情感認知，且不符量刑比例，以及罪刑相當原則。檢察官與被害人及其家屬也難以認同原審判決結果，為此依法提起上訴，請求將原判決撤銷，另處妥適判決。

此外，楊男去年6月30日上午更涉嫌在屏東縣高樹鄉某間早餐店內，持菜刀砍傷范林姓婦人，檢方認為依楊男行兇用菜刀外觀、重量、體積及使用方式等，以及揮砍身體部位來看，可認定楊男殺人犯意明確，請求從重量刑。

楊男去年6月30日清晨在高樹鄉興店路上一家早餐店前，僅因細故就對和其母有糾紛的范林姓婦人持菜刀揮砍，造成婦人頭部外傷併腦震盪、胸壁挫傷、右側第六肋骨骨折、多處割傷及右手、雙膝擦傷；去年9月26日傍晚又因超商前遭制止抽菸，以手指摳挖潘女雙眼洩憤。

屏東地方法院法官考量楊男迄今仍未與婦人和潘女和解，也未取得2名被害人諒解等，加上他患有妄想型思覺失調症，辨識行為違法能力有輕微降低情形，依重傷未遂罪4年、傷害罪1年2個月，2罪判處應執行有期徒刑5年，全案可上訴。（編輯：孫承武）

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