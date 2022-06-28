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台中人太狂！新馬辣干貝吃到飽　還沒開幕5分鐘訂滿1個月

▲馬辣集團全台第5家「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」旗艦店，明天（6/29）將在美食一級激戰區公益商圈試營運，限時免費贈送「北海道生食級大干貝」吃到飽，店都還沒開幕，整整一個月的網路訂位，不到5分鐘就被民眾訂滿。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團全台第5家「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」旗艦店，明天（6/29）將在美食一級激戰區公益商圈試營運，限時免費贈送「北海道生食級大干貝」吃到飽，店都還沒開幕，整整一個月的網路訂位，不到5分鐘就被民眾訂滿。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-28 17:38:35

台中人太狂了！美食一級激戰區公益商圈再添戰火，馬辣集團全台第5家「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」旗艦店，明（29）日起試營運，7/31前祭出含2成人以上同行用餐給五星好評，免費贈送「北海道生食級大干貝」吃到飽，還有機會抽中兩人同行一人免費餐券。還沒開幕但消息才釋出不到5分鐘，整整一個月的網路訂位瞬間都訂滿。

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▲「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」獨家取得哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋隨你吃，還首度加碼引進美國紅點手工鮮釀啤酒Redpoint Brewing Company最受歡迎的「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒，免費升級暢食暢飲。（圖／馬辣集團提供）
▲「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」獨家取得哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋隨你吃。（圖／馬辣集團提供）
「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」主打在母集團「馬辣」的豐富多樣菜色上，增添「新馬辣」頂級澎湃的選擇，再加入「Plus+」的高檔奢華，只以「百元之差」一次滿足三種願望，成功吸引不少饕客。而台中粉絲許願將近十年，總算在今年盼到馬辣集團進駐。

▲6/29～7/31限定活動「北海道生食級大干貝」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲6/29～7/31限定活動「北海道生食級大干貝」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
全台第5家「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」直搗美食一級激戰區公益商圈開設旗艦店，6/29～7/31試營運期間，祭出限定優惠活動，只要含2成人以上同行，提前至少一日致電門市或透過線上預約訂位，並主動告知要參加活動，當日用餐給出五星好評，就能免費贈送「北海道生食級大干貝」吃到飽；8/31前到FB、IG官方粉絲團的指定貼文「分享＋留言」，還有機會抽中兩人同行一人免費餐券。

▲九孔鮑魚滿滿任你吃。（圖／馬辣集團提供）
▲九孔鮑魚滿滿任你吃。（圖／馬辣集團提供）
據業者表示，台中旗艦店都還沒開幕，但消息才釋出不到5分鐘，整整一個月的網路訂位已經瞬間都訂滿，足見台中人超狂「食力」！鄰近廣三SOGO、勤美商圈、草悟道等知名景點，「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」深知激戰區停車位難求，還貼心增設停車場省去民眾找車位時間。

▲首度加碼引進美國紅點手工鮮釀啤酒Redpoint Brewing Company最受歡迎的「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒，免費升級暢食暢飲。（圖／馬辣集團提供）
▲首度加碼引進美國紅點手工鮮釀啤酒Redpoint Brewing Company最受歡迎的「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒，免費升級暢食暢飲。（圖／馬辣集團提供）
百坪空間席開38桌的「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」，以全新「時尚輕奢」風貌的沙發雅座、半開放式包廂與多人圓桌，可同時容納近200人次。採用挑高落地窗與鏤空吊燈照明，映照白色大理石牆面搭配黑灰石紋餐桌，並以雅緻風格油畫呼應柔和圓拱造型，不只適合情侶浪漫約會，家庭朋友聚餐也相當舒適。

▲全新時髦店裝風貌，搭配復古黑、金雙色鐵件俐落劃分包廂客席。（圖／馬辣集團提供）
▲全新時髦店裝風貌，搭配復古黑、金雙色鐵件俐落劃分包廂客席。（圖／馬辣集團提供）
最重要的餐飲菜單提供近150道豐富選擇，從美國SRF極黑和牛、澳洲M6~M9+黑毛和牛原塊肉品現切；九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦等海鮮食材；蔬菜、手工火鍋料、與咖啡茶飲等一應俱全。最特別的是，竟有美國巨大火雞胇可吃，而且台中公益旗艦店還獨家取得哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋隨你吃。

▲麻辣鍋熬煮巨大火雞胇。（圖／馬辣集團提供）
▲麻辣鍋熬煮巨大火雞胇。（圖／馬辣集團提供）
餐酒除了原有的西班牙Bodegas Verduguez打啵兒紅酒、葡萄牙Pardal白酒、歐洲Bar Roya青蘋果氣泡酒、荷蘭原裝進口鮮榨海尼根與台灣生啤酒無限暢飲，並首度加碼引進美國紅點手工鮮釀啤酒Redpoint Brewing Company最受歡迎的「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒，免費升級暢食暢飲。

▲哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋，以濃郁微甜的西瓜冰淇淋佐甜蜜草莓醬。（圖／馬辣集團提供）
▲哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋，以濃郁微甜的西瓜冰淇淋佐甜蜜草莓醬。（圖／馬辣集團提供）
王品集團今年4月也才進軍公益路商圈，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，主打選用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛，更推出產量稀少的「100%澳洲全血和牛」，結合單點與個人套餐模式，再搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，打造「大人味」燒肉餐酒館，客單要價千元以上，成為集團旗下最高價的燒肉品牌。

▲「最肉」共有3款個人套餐，集合5-6種頂級肉品、魚子醬煙燻牡蠣等特色副食。（圖／王品集團提供）
▲「最肉」共有3款個人套餐，集合5-6種頂級肉品、魚子醬煙燻牡蠣等特色副食。（圖／王品集團提供）
▲獨棟、2層樓高的「最肉」台中旗艦店，共134坪、106席座位。（圖／王品集團提供）
▲獨棟、2層樓高的「最肉」台中旗艦店，共134坪、106席座位。（圖／王品集團提供）
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