台中人太狂！新馬辣干貝吃到飽　還沒開幕5分鐘訂滿1個月

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全台第5家「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」直搗美食一級激戰區公益商圈開設旗艦店，6/29～7/31試營運期間，祭出限定優惠活動，只要含2成人以上同行，提前至少一日致電門市或透過線上預約訂位，並主動告知要參加活動，當日用餐給出五星好評，就能免費贈送「北海道生食級大干貝」吃到飽；8/31前到FB、IG官方粉絲團的指定貼文「分享＋留言」，還有機會抽中兩人同行一人免費餐券。
據業者表示，台中旗艦店都還沒開幕，但消息才釋出不到5分鐘，整整一個月的網路訂位已經瞬間都訂滿，足見台中人超狂「食力」！鄰近廣三SOGO、勤美商圈、草悟道等知名景點，「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」深知激戰區停車位難求，還貼心增設停車場省去民眾找車位時間。
百坪空間席開38桌的「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」，以全新「時尚輕奢」風貌的沙發雅座、半開放式包廂與多人圓桌，可同時容納近200人次。採用挑高落地窗與鏤空吊燈照明，映照白色大理石牆面搭配黑灰石紋餐桌，並以雅緻風格油畫呼應柔和圓拱造型，不只適合情侶浪漫約會，家庭朋友聚餐也相當舒適。
最重要的餐飲菜單提供近150道豐富選擇，從美國SRF極黑和牛、澳洲M6~M9+黑毛和牛原塊肉品現切；九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦等海鮮食材；蔬菜、手工火鍋料、與咖啡茶飲等一應俱全。最特別的是，竟有美國巨大火雞胇可吃，而且台中公益旗艦店還獨家取得哈根達斯盛夏新品「西瓜草莓」冰淇淋隨你吃。
餐酒除了原有的西班牙Bodegas Verduguez打啵兒紅酒、葡萄牙Pardal白酒、歐洲Bar Roya青蘋果氣泡酒、荷蘭原裝進口鮮榨海尼根與台灣生啤酒無限暢飲，並首度加碼引進美國紅點手工鮮釀啤酒Redpoint Brewing Company最受歡迎的「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒，免費升級暢食暢飲。
王品集團今年4月也才進軍公益路商圈，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，主打選用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛，更推出產量稀少的「100%澳洲全血和牛」，結合單點與個人套餐模式，再搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，打造「大人味」燒肉餐酒館，客單要價千元以上，成為集團旗下最高價的燒肉品牌。
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