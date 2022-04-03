台中人吃起來！麻辣45和牛「買1送1」 王品最肉燒肉掀戰
乾杯集團旗下火紅的「麻辣45」，在台北以最高麻辣火鍋景觀餐廳打響名號後，正式插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店」，以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋，原汁原味重現道地的重慶風味，歡慶開幕即日起至4/30推出「日本和牛片」買1送1活動優惠（價值680元～1020元）。無獨有偶，王品集團也將在4月中進軍公益路餐飲一級戰區，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，主打100%澳洲全血和牛搭配專屬調酒，預料將為台中掀起美食激戰。連假下雨不憂鬱，《NOWnews今日新聞》幫大家盤點「速食優惠」最強懶人包、「咖啡、手搖飲優惠」第二杯半價優惠。
乾杯集團全台唯一100%和牛油重慶麻辣鍋，「麻辣45」選用產量稀少的頂級和牛牛油精煉，並添加重慶原裝進口石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒及雲南青花椒等45種辛香料熬煮而成；白湯則有以干貝乾、金華火腿熬煮出的雞濃湯與牛肉清湯可選。特有「九宮格吃法」分為「燙」、「煮」、「酣」三種功能，中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材，更容易掌握火侯與食材烹煮美味。
「麻辣45」超狂提供百種食材，主打引以為傲的牛舌與重慶老三樣毛肚、鴨腸、黃喉併稱「麻辣4寶」，是必吃招牌菜色。高等級日澳和牛、西班牙伊比利豬、辛辣風味麻辣嫩牛肉、泡椒嫩牛肉等精選各式頂級肉品；鮑魚、中卷等極品海鮮等；還有重慶炸酥肉、芍粉、貢菜、重慶冰粉、糍粑等道地食材，更是難得一吃，建議沾上加入蒜、香菜、蔥花的特色麻油或五菜乾碟，風味十足。
2019年首家「麻辣45」進駐微風信義45樓，打造台北最高麻辣火鍋景觀餐廳，引發話題，去年進軍台南後、今年再插旗新光三越台中中港店。台中中港店佔地68坪、設置66席次，以沉穩漆黑木調搭配木格柵、紅色桌椅、長條板凳，並高高掛上大紅燈籠，彷彿身在古代高級客棧，展現濃厚中式喜氣氛圍。
採單點式消費，每人基本鍋底費188元，平均客單價1200~1500元。店內設置2間8人獨立包廂，還可打通最高接待16位客人聚餐。為歡慶開幕，「麻辣45台中中港店」即日起至4/30推出「日本和牛片」買1送1活動優惠（價值680元~1020元）。
無獨有偶，王品集團也將於4月中進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，客單價千元以上，是集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了選用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量稀少的「100%澳洲全血和牛」，再搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，打造最「大人味」的燒肉餐酒館，預料將為台中掀起美食激戰。