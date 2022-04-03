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台中人吃起來！麻辣45和牛「買1送1」　王品最肉燒肉掀戰

▲乾杯集團旗下火紅的「麻辣45」進軍新光三越台中中港店，以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋，原汁原味重現道地的重慶風味，歡慶開幕推出「日本和牛片」買1送1優惠。王品集團也將在4月中以全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，進軍公益路餐飲一級戰區，主打100%澳洲全血和牛搭配專屬調酒，預料將為台中掀起美食激戰。（圖／乾杯集團提供）
▲乾杯集團旗下火紅的「麻辣45」進軍新光三越台中中港店，以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋，原汁原味重現道地的重慶風味，歡慶開幕推出「日本和牛片」買1送1優惠。王品集團也將在4月中以全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，進軍公益路餐飲一級戰區，主打100%澳洲全血和牛搭配專屬調酒，預料將為台中掀起美食激戰。（圖／乾杯集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-03 15:02:542022-04-03 15:21:54

乾杯集團旗下火紅的「麻辣45」，在台北以最高麻辣火鍋景觀餐廳打響名號後，正式插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店」，以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋，原汁原味重現道地的重慶風味，歡慶開幕即日起至4/30推出「日本和牛片」買1送1活動優惠（價值680元～1020元）。無獨有偶，王品集團也將在4月中進軍公益路餐飲一級戰區，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，主打100%澳洲全血和牛搭配專屬調酒，預料將為台中掀起美食激戰。連假下雨不憂鬱，《NOWnews今日新聞》幫大家盤點「速食優惠」最強懶人包、「咖啡、手搖飲優惠」第二杯半價優惠。

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▲「澳洲和牛嫩牛肉系列」包含用乾辣椒、花椒粉製成的麻辣嫩牛肉，結合泡椒、青辣椒、紅辣椒的泡椒嫩牛肉等。（圖／乾杯集團提供）
▲「澳洲和牛嫩牛肉系列」包含用乾辣椒、花椒粉製成的麻辣嫩牛肉，結合泡椒、青辣椒、紅辣椒的泡椒嫩牛肉等。（圖／乾杯集團提供）
乾杯集團全台唯一100%和牛油重慶麻辣鍋，「麻辣45」選用產量稀少的頂級和牛牛油精煉，並添加重慶原裝進口石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒及雲南青花椒等45種辛香料熬煮而成；白湯則有以干貝乾、金華火腿熬煮出的雞濃湯與牛肉清湯可選。特有「九宮格吃法」分為「燙」、「煮」、「酣」三種功能中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材，更容易掌握火侯與食材烹煮美味。

▲重慶當地吃麻辣鍋，等待湯滾前的開胃菜「重慶炸酥肉」，還可沾上鍋底一起吃，更具風味。（圖／乾杯集團提供）
▲重慶當地吃麻辣鍋，等待湯滾前的開胃菜「重慶炸酥肉」，還可沾上鍋底一起吃，更具風味。（圖／乾杯集團提供）
「麻辣45」超狂提供百種食材，主打引以為傲的牛舌與重慶老三樣毛肚、鴨腸、黃喉併稱「麻辣4寶」，是必吃招牌菜色。高等級日澳和牛、西班牙伊比利豬、辛辣風味麻辣嫩牛肉、泡椒嫩牛肉等精選各式頂級肉品；鮑魚、中卷等極品海鮮等；還有重慶炸酥肉、芍粉、貢菜、重慶冰粉、糍粑等道地食材，更是難得一吃，建議沾上加入蒜、香菜、蔥花的特色麻油或五菜乾碟，風味十足。

▲麻辣45台中中港店，整體空間採沉穩漆黑與喜氣大紅色調，打造彷彿古代的高級客棧。（圖／乾杯集團提供）
▲麻辣45台中中港店，整體空間採沉穩漆黑與喜氣大紅色調，打造彷彿古代的高級客棧。（圖／乾杯集團提供）
2019年首家「麻辣45」進駐微風信義45樓，打造台北最高麻辣火鍋景觀餐廳，引發話題，去年進軍台南後、今年再插旗新光三越台中中港店。台中中港店佔地68坪、設置66席次，以沉穩漆黑木調搭配木格柵、紅色桌椅、長條板凳，並高高掛上大紅燈籠，彷彿身在古代高級客棧，展現濃厚中式喜氣氛圍。

▲歡慶麻辣45台中中港店開幕，祭出「日本和牛片」買一送一優惠活動（價值680元～1020元）。（圖／提供）
▲歡慶麻辣45台中中港店開幕，祭出「日本和牛片」買一送一優惠活動（價值680元～1020元）。（圖／提供）
採單點式消費，每人基本鍋底費188元，平均客單價1200~1500元。店內設置2間8人獨立包廂，還可打通最高接待16位客人聚餐。為歡慶開幕，「麻辣45台中中港店」即日起至4/30推出「日本和牛片」買1送1活動優惠（價值680元~1020元）。

▲王品集團全新燒肉餐酒館「最肉」，台中首店預計4月中開幕。（圖／王品集團提供）
▲王品集團全新燒肉餐酒館「最肉」，台中首店預計4月中開幕。（圖／王品集團提供）
無獨有偶，王品集團也將於4月中進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新頂級燒肉餐酒館「最肉」，客單價千元以上，是集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了選用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量稀少的「100%澳洲全血和牛」，再搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，打造最「大人味」的燒肉餐酒館，預料將為台中掀起美食激戰。

▲王品最新高單價燒肉品牌「最肉」，將在台中打造最大人味的燒肉餐酒館。（圖／王品集團提供）
▲王品最新高單價燒肉品牌「最肉」，將在台中打造最大人味的燒肉餐酒館。（圖／王品集團提供）
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