盤點「速食優惠」最強懶人包！麥克雞塊、牛肉堡都買1送1

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3/23～4/19，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，只要輸入優惠碼「10NUG」，即可享「10塊麥克鷄塊買1送1」之優惠。
漢堡王：牛肉堡買1送1！指定品項第二件免費
清明連假漢堡王再推出入春最強 「豪氣霸王省限定優惠」，7大項42款優惠組合，激省賺3000元。4/1至5/29連續59天，首度祭出超狂全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠；不只薯條、辣薯球等點心驚喜買1送1，竟然連牛肉堡享第二件享超殺免費送；超值早安餐也推出雙人套餐與4塊雞塊買1送1優惠，最高現省99元。
同時回歸超值人氣點心雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合。優惠券內容長到看不完，整張貼出來讓大家吃好吃滿。
肯德基：指定點心買1送1
4/2～4/5，肯德基指定點心包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、香酥洋蔥圈、上校雞塊4品項通通買1送1！限非早餐時段使用（10:30am後）、適用內用、外帶、外送。
頂呱呱：「經典一斤雞」快閃特價加碼延長！地瓜薯條等5人氣商品買1送1
「經典一斤雞」回歸特價遭粉絲哀嘆完售速度太快，根本買不到。頂呱呱加碼延長三天4/6～4/8，將於全台頂呱呱門市及Ubereats販售。實體門市快閃特價180元、外送平台快閃特價220元。（每日每店數量有限、每人限購2份、售完為止）。
3/14～4/15，到店出示「春暖花開」電子優惠券，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。
3/14～4/21，五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。
繼光香香雞：6塊咖哩炸雞桶優惠！現省30元
點購繼光香香雞的咖哩炸雞，再贈送秘製畫龍點睛的「咖哩粉包」；6塊咖哩炸雞桶329元，炸雞2塊＋香香炸雞(M) 209元。4/2～4/5限時4天，全門市6塊咖哩炸雞桶電話預訂，優惠價299元（原價329元），現省30元！（數量有限，售完為止。不配合門市：忠孝店、新光A8、台中三井、台南三井）。
21風味館：買2人烤半雞分享餐，送香草烤半雞
即日起至4/12，21風味館限時21天，凡購買2人烤半雞分享餐，就送香草烤半雞。餐點總共有香草烤半雞（附1烤雞沾醬）x2、雞寶盒x1、香脆炸雞（微辣）x1、香脆炸雞翅（微辣）x1、蜂蜜綠茶（M）x2，優惠價560元，直接現省210元！
bb.q CHICKEN：對中身分證字號「6」或「9」優惠；三碼全中現省188元
適逢兒童節，韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN推出「童樂慶套餐」優惠價，以經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」及氣泡飲料。3/29～5/1，凡身分證字號對中「6、6、9」三碼，本人持證件到店內用或外帶自取，都可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」，原價857元現省188元；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；都沒對中號碼沒關係，期間限定也能吃到優惠價818元喔！（每人每日限購一組；信義通化店及板橋板農店未販售）。
31冰淇淋身分證、照片對中「3、1」免費送1球
即日起至4/5，31冰淇淋再次出動「尋找31大作戰」活動，不只身分證字號，只要找到身邊任何有「3、1」的照片、圖片、物品，到達31冰淇淋店鋪後出示給店員確認後，既可獲得凡購買「雙球冰淇淋送1球」或「迷你3球冰淇淋送1球」的優惠，超簡單就能完成任務。