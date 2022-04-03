COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

盤點「速食優惠」最強懶人包！麥克雞塊、牛肉堡都買1送1

▲不用看身分證、不用背密碼！盤點「速食優惠」最強懶人包，包括麥當勞麥克鷄塊、漢堡王牛肉堡、肯德基指定點心通通「買1送1」，還有頂呱呱「經典一斤雞」快閃特價加碼延長等好康。（圖／漢堡王提供）
▲不用看身分證、不用背密碼！盤點「速食優惠」最強懶人包，包括麥當勞麥克鷄塊、漢堡王牛肉堡、肯德基指定點心通通「買1送1」，還有頂呱呱「經典一斤雞」快閃特價加碼延長等好康。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-03 12:29:07

適逢清明兒童連假，《NOWnews今日新聞》幫大家盤點「速食優惠」最強懶人包！不用看身分證、不用背密碼，包括麥當勞麥克鷄塊買1送1漢堡王牛肉堡買1送1肯德基指定點心買1送1頂呱呱「經典一斤雞」快閃特價加碼延長等好康，人人都可吃，揪親朋好友一起享受起來超划算！

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞：歡樂送輸入「10NUG」麥克鷄塊買10送10

3/23～4/19，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，只要輸入優惠碼「10NUG」，即可享「10塊麥克鷄塊買1送1」之優惠。

▲麥當勞雞塊。（圖/記者張嘉哲拍攝）
▲麥當勞雞塊大優惠。（圖/記者張嘉哲拍攝）
漢堡王：牛肉堡買1送1！指定品項第二件免費

清明連假漢堡王再推出入春最強 「豪氣霸王省限定優惠」，7大項42款優惠組合，激省賺3000元。4/1至5/29連續59天，首度祭出超狂全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠；不只薯條、辣薯球等點心驚喜買1送1，竟然連牛肉堡享第二件享超殺免費送；超值早安餐也推出雙人套餐與4塊雞塊買1送1優惠，最高現省99元。

同時回歸超值人氣點心雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合。優惠券內容長到看不完，整張貼出來讓大家吃好吃滿。

▲漢堡王4月豪氣霸王省限定優惠券。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王4月豪氣霸王省限定優惠券。（圖／台灣漢堡王提供）
肯德基：指定點心買1送1

4/2～4/5，肯德基指定點心包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、香酥洋蔥圈、上校雞塊4品項通通買1送1！限非早餐時段使用（10:30am後）、適用內用、外帶、外送。

頂呱呱：「經典一斤雞」快閃特價加碼延長！地瓜薯條等5人氣商品買1送1

「經典一斤雞」回歸特價遭粉絲哀嘆完售速度太快，根本買不到。頂呱呱加碼延長三天4/6～4/8，將於全台頂呱呱門市及Ubereats販售。實體門市快閃特價180元、外送平台快閃特價220元。（每日每店數量有限、每人限購2份、售完為止）。

3/14～4/15，到店出示「春暖花開」電子優惠券，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。

3/14～4/21，五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。

▲超人氣「經典一斤雞」恐怕是最後一次以180元販售。（圖／頂呱呱提供）
▲超人氣「經典一斤雞」恐怕是最後一次以180元販售。（圖／頂呱呱提供）
繼光香香雞6塊咖哩炸雞桶優惠！現省30元

點購繼光香香雞的咖哩炸雞，再贈送秘製畫龍點睛的「咖哩粉包」；6塊咖哩炸雞桶329元，炸雞2塊＋香香炸雞(M) 209元。4/2～4/5限時4天，全門市6塊咖哩炸雞桶電話預訂，優惠價299元（原價329元），現省30元！（數量有限，售完為止。不配合門市：忠孝店、新光A8、台中三井、台南三井）。

▲繼光香香雞清明連假推咖哩炸雞桶優惠，香迷們有福了。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞清明連假推咖哩炸雞桶優惠，香迷們有福了。（圖／香繼光提供）

21風味館：買2人烤半雞分享餐，送香草烤半雞

即日起至4/12，21風味館限時21天，凡購買2人烤半雞分享餐，就送香草烤半雞。餐點總共有香草烤半雞（附1烤雞沾醬）x2、雞寶盒x1、香脆炸雞（微辣）x1、香脆炸雞翅（微辣）x1、蜂蜜綠茶（M）x2，優惠價560元，直接現省210元！

bb.q CHICKEN：對中身分證字號「6」或「9」優惠；三碼全中現省188元

適逢兒童節，韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN推出「童樂慶套餐」優惠價，以經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」及氣泡飲料。3/29～5/1，凡身分證字號對中「6、6、9」三碼，本人持證件到店內用或外帶自取，都可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」，原價857元現省188元；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；都沒對中號碼沒關係，期間限定也能吃到優惠價818元喔！（每人每日限購一組；信義通化店及板橋板農店未販售）。

▲bb.q CHICKEN自3/29至5/1止推出「童樂慶套餐」優惠套餐，期間限定優惠價818元（原價857元）。（圖／全家國際餐飲提供）
▲bb.q CHICKEN自3/29至5/1止推出「童樂慶套餐」優惠套餐，期間限定優惠價818元（原價857元）。（圖／全家國際餐飲提供）
31冰淇淋身分證、照片對中「3、1」免費送1球

即日起至4/5，31冰淇淋再次出動「尋找31大作戰」活動，不只身分證字號，只要找到身邊任何有「3、1」的照片、圖片、物品，到達31冰淇淋店鋪後出示給店員確認後，既可獲得凡購買「雙球冰淇淋送1球」或「迷你3球冰淇淋送1球」的優惠，超簡單就能完成任務。

▲31冰淇淋即日起至4/5，再次出動「尋找31大作戰」活動。（圖／台灣31冰淇淋提供）
▲31冰淇淋即日起至4/5，再次出動「尋找31大作戰」活動。（圖／台灣31冰淇淋提供）

盤點連假「咖啡、手搖飲優惠」！星巴克全品項第二杯半價

準到想哭！選「最吸引你的兔子」　看穿真實的你快樂嗎？

五倍券晚鳥最狂翻10倍！盤點16家優惠懶人包：資訊量超大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀