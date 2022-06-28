租屋簽約謹慎提「1要求」！房東竟怒退訂金：怕就不要租

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怎料原PO和房東確認2～3次後，對方去無預警拒絕出租，並強調「如果那麼害怕就不要租，我把訂金退給你，反正也有別人要租，且這3個證件在租屋前和房東確認，有幾個屋主會提供給你呢？」對此原PO無奈表示「可是我之前的房東都會給我看啊，看這些東西不是本來就是我的權益嗎？我做錯了啥？」
貼文一出掀起熱議，有網友力挺原PO「我覺得你要求合理」、「你這樣做才是正常的，我自己要租屋前也都會要求房東出示身份證跟所有權狀」、「多一點謹慎，多一份安心啊，你沒做錯啦」、「看這些東西沒有錯，也是你的權益」、「我覺得小心駛得萬年船，既然他不租你那就算了吧」、「我沒跟房東提，她還自己帶來給我看，這很正常吧？」
不過也有其餘網友體諒該房東，「我猜房東覺得自己物件不缺承租人，寧願租給要求沒那麼多的房客」、「有些人不喜歡出示這種類似財產證明的東西，而且他可能覺得你要求一堆，也會是偏難搞的租客吧」、「有些人不喜歡出示這種類似財產證明的東西，而且他可能覺得你要求一堆，也會是偏難搞的租客吧」、「所有權狀畢竟是財產象徵，比較不敢露白，如果真的想知道房屋產權，可以去地政事務所辦理二類謄本，那是公開資訊」。（編輯：張志浩）