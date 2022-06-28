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租屋簽約謹慎提「1要求」！房東竟怒退訂金：怕就不要租

▲近期正逢畢業季、求職潮，無論是為了工作或上課，有租屋需求的人潮明顯變多，而在這樣的租屋旺季，能夠找到符合需求的容身處實屬難得。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲近期正逢畢業季、求職潮，無論是為了工作或上課，有租屋需求的人潮明顯變多，而在這樣的租屋旺季，能夠找到符合需求的容身處實屬難得。（示意圖／翻攝自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 17:16:43

近期正逢畢業季、求職潮，無論是為了工作或上課，有租屋需求的人潮明顯變多，而在這樣的租屋旺季，能夠找到符合需求的容身處實屬難得，不過一名謹慎的網友分享，他在簽約時，希望能檢查房屋權狀等資料，結果房東竟然怒轟「怕就不要租」，讓他相當受挫，貼文引起討論。

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原PO在Dcard發文表示，「最近是租屋旺季，所以好房子真的很難找，近日看到一間照片看起來不錯，也滿喜歡的，所以馬上打電話給房東付訂金」，他接著表示，自己做事比較謹慎，因此，在事後剛好得知房東不是「房屋所有權人」後，希望對方在簽約當天提供「房屋所有權狀」、「房屋授權委託書」、「本人身份證」等資料。

怎料原PO和房東確認2～3次後，對方去無預警拒絕出租，並強調「如果那麼害怕就不要租，我把訂金退給你，反正也有別人要租，且這3個證件在租屋前和房東確認，有幾個屋主會提供給你呢？」對此原PO無奈表示「可是我之前的房東都會給我看啊，看這些東西不是本來就是我的權益嗎？我做錯了啥？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO希望租屋簽約前，房東能出示一些證件資料，怎料對方卻直言「怕就不要租」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出掀起熱議，有網友力挺原PO「我覺得你要求合理」、「你這樣做才是正常的，我自己要租屋前也都會要求房東出示身份證跟所有權狀」、「多一點謹慎，多一份安心啊，你沒做錯啦」、「看這些東西沒有錯，也是你的權益」、「我覺得小心駛得萬年船，既然他不租你那就算了吧」、「我沒跟房東提，她還自己帶來給我看，這很正常吧？」

不過也有其餘網友體諒該房東，「我猜房東覺得自己物件不缺承租人，寧願租給要求沒那麼多的房客」、「有些人不喜歡出示這種類似財產證明的東西，而且他可能覺得你要求一堆，也會是偏難搞的租客吧」、「有些人不喜歡出示這種類似財產證明的東西，而且他可能覺得你要求一堆，也會是偏難搞的租客吧」、「所有權狀畢竟是財產象徵，比較不敢露白，如果真的想知道房屋產權，可以去地政事務所辦理二類謄本，那是公開資訊」。（編輯：張志浩）

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