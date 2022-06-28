未到千度凍漲！高嘉瑜揭「驚人電費單」：完全沒開冷氣
經濟部昨（27）日召開2022年電價費率審議臨時會，考慮高漲的燃料價格對台電造成巨大壓力，故確定調高電價，住宅每月用電不滿千度者凍漲，超過1001度則調漲9%。立委高嘉瑜今（28）日貼出電費單，稱自己未破1000度大關，且今年用電量比去年同期少近100度，原因是至今還未開過電扇及冷氣，引得民眾一片驚呼。
經濟部召開的審議臨時會表示，為適時反映成本來支持國家穩定供電，已確定會針對用電大戶調漲電價，民生住宅則會以千度做區分，千度以上者調漲9%，千度以下者維持原價，且為平穩疫情衝擊國內經濟，百貨、餐飲、電影院、農漁、食品、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。
高嘉瑜今日在臉書PO出7月的電費帳單，於圖中得知本期使用771度，繳費金額為1651元，她表示自己並非「每個月用電超過1000度的大戶」，且今年的用電甚至比去年同期少近100度，但也說明原因是「至今睡覺都沒開冷氣、電風扇」，甚至現在「還蓋棉被」。
不少網友佩服高嘉瑜至今仍不開電扇、冷氣的行為「連電風扇都沒開，你是不是靠冷笑話降溫的？」、「委員厲害」，但也有人認為立委的用電量太高「這是單人的用電量嗎？一家4口應該就超過了」、「妳沒開冷氣，用電居然比我們開三台冷氣多，噗～」，有人炫耀「我一定要分享一下…..我大概670度上下….而且冷氣沒關過」。 （編輯：李惠婷）