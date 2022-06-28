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最爽員工福利曝光！公司「這區塊」被推爆：上班變快樂

▲網友票選最爽的員工福利曝光，公司若有「這區塊」會讓員工上班時間變快樂。（示意圖／pixabay）
▲網友票選最爽的員工福利曝光，公司若有「這區塊」會讓員工上班時間變快樂。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 19:59:16

鳳凰花開，畢業季來臨，對許多即將踏入社會的新鮮人來說，除了要找到一份自己屬意的工作之外，公司給出的福利也是重要的考量因素。好的福利不僅可以擄獲員工的心，更能讓員工更願意替公司付出。而作為員工，最看重的福利又有什麼呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「員工福利」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大員工福利。

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金錢福利最受網友青睞 零食櫃、休息區也很重要
日前有網友好奇提問「希望公司有何員工福利？」，話題立刻掀起熱議，大家紛紛發表自己的看法，如「年終多一點啦」、「別加班，拜託年終6個月以上」、「補交通費」等金錢方面的福利，最受到網友的一致推崇。另外，有人也提到「我想每年都有員旅或旅遊補助」、「尾牙！除了吃還可以抽獎」等等，由公司舉辦的團體活動也是許多人心中的必備福利之一。

▲從網路聲量確認，眾人最看重的員工福利是「年終分紅獎金」，其次是「零食櫃」。（圖／Social Lab社群實驗室）
▲從網路聲量確認，眾人最看重的員工福利是「年終分紅獎金」，其次是「零食櫃」。（圖／Social Lab社群實驗室）
而在上班的過程中，難免會有疲累、壓力大的狀況，這時若能有個可以放鬆、休息之處便再好不過了，因此就有網友表示希望可以有「咖啡零食無限取用的茶水間」，也有人許願「中午有休息室可以睡午覺」。除了滿足口腹之慾跟舒緩疲累外，其實身體健康也是許多人很重視的一環，有網友就提到「也許壓力會大，但定期健檢確認身體狀況後再工作才安心」，直言健康的保障才是最好的福利。

另一方面，俗話說「工欲善其事，必先利其器」，好的辦公設備自然能使工作起來更加便捷上手，常見除了配置公司筆電之外，也有人提到公司提供「辦公用具購物金」、「大螢幕」以及「符合人體工學的辦公椅」等，由於是上班天天會使用到的用品與設備，因此對於員工來說，也是相當實際且感受直接的福利政策。每間公司提供的員工福利各不相同，每個人的期待也都不一樣，因此在面試工作時不妨多多參考與了解，也才能獲得自己最中意的福利與待遇。（編輯：李惠婷）  

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