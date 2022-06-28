南美館地獄展將辦「Cosplay專場」！超應景開放時間曝光
台南美術館所辦之《亞洲的地獄與幽魂》極受愛戴，25日開展後湧入大量民眾，其中有不少人敲碗，希望能開放穿著Cosplay服裝入場，但為維持場內秩序，先前南美館小編已於臉書說明不能，但他們並未忽視Coser們的聲音，預計將於農曆7月推出「Cosplay專場」，詳細活動內容將在近期公告。
《亞洲的地獄與幽魂》將於25日一路展至10月16日，其特殊的展品及優秀的館內氛圍，使得民眾爭相購票，希望在第一時間目睹那幾尊超逼真的「殭屍」，也有不少網友想更融入展場，提出以道士服、殭屍裝等裝扮模樣進場，但館方為維護觀展品質，於23日的「展前注意事項」中明訂禁止，可也強調是「目前不開放」，「後續活動Coming Soon…」。
當時網友非常興奮，躍躍欲試留言「看來有後續喔！」、「可以cos鬼如來去看展嗎？」、「就開放某一天讓cosplay拍個過癮啊」，有人則搞笑辯解「我本身是個道士，當天法會結束直奔展場，身上穿著道袍也是很正常的」。
而南美館對Cosplay專場的計畫並非說說，近期透露給《ETtoday新聞》，表示目前正規劃於農曆七月推出Coser專場，將採觀展前線上預約制，每一場次皆有人數限制，讓費心打扮的民眾能盡情於場內拍照、參觀，而且可能不會只有一場，後續將公告詳細內容，但活動中仍不可帶入桃木劍、糯米、自拍棒等特殊物品。（編輯：李惠婷）