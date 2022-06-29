阿中部長兼賣鹹酥雞？苗栗餐車爆紅 網笑：辛酸畫面流出
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的點心、宵夜首選；不過，就有一名苗栗網友日前到鹹酥雞攤買炸物，豈料一抬頭看見老闆竟然長得超像疫情指揮中心指揮官、衛福部長「陳時中」，貼文及照片一出，也引起萬名網友熱議。
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文並PO出一張照片，只見鹹酥雞攤老闆正在油鍋前忙著炸鹹酥雞，雖然臉上戴著口罩，但長相卻與阿中部長超像，也讓他忍不住直呼「阿中部長賣的炸物真好吃！苗栗宵夜第一選擇！鹽酥雞、魷魚、雞屁股、四季豆、雞皮、必點啦」。
貼文及照片一出，狂吸1.8萬人按讚，網友紛紛開玩笑留言，「看看人家早上要防疫，晚上賣鹹酥雞，你們還有什麼理由不努力」、「兼職畫面流出」、「X，戴口罩真像」、「真的好像」、「X北，買那麼多次都沒發現是部長」、「斜槓指揮官」、「掛上口罩，有像喔」、「不當指揮官，街頭擺攤，辛酸畫面流出」、「辛酸打工畫面流出」。
也釣出不少在地人狂讚，「這家真的好吃」、「老闆，你紅了，接下來生意更會強強滾了」、「報出來以後買不到怎辦」、「芭比Q了」、「苗栗高中斜對面那間」、「真的便宜又好吃」；事實上，該間鹹酥雞餐車位於苗栗府前路上、苗栗高中附近，平常生意就很好，不僅炸物美味，價格也相當優惠，也因下課時間附近學生數量眾多，也難怪在地人擔心「紅了以後買不到怎麼辦」。（編輯：郭佩蓉）