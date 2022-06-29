COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿中部長兼賣鹹酥雞？苗栗餐車爆紅　網笑：辛酸畫面流出

▲苗栗府前路上一間鹹酥雞攤車老闆被網友發現長得神似疫情指揮中心指揮官、衛福部長「陳時中」。（圖／指揮中心）
▲苗栗府前路上一間鹹酥雞攤車老闆被網友發現長得神似疫情指揮中心指揮官、衛福部長「陳時中」。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 06:53:282022-06-29 06:56:29

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的點心、宵夜首選；不過，就有一名苗栗網友日前到鹹酥雞攤買炸物，豈料一抬頭看見老闆竟然長得超像疫情指揮中心指揮官、衛福部長「陳時中」，貼文及照片一出，也引起萬名網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文並PO出一張照片，只見鹹酥雞攤老闆正在油鍋前忙著炸鹹酥雞，雖然臉上戴著口罩，但長相卻與阿中部長超像，也讓他忍不住直呼「阿中部長賣的炸物真好吃！苗栗宵夜第一選擇！鹽酥雞、魷魚、雞屁股、四季豆、雞皮、必點啦」。

▲苗栗府前路上的鹹酥雞攤車老闆，長相神似指揮官陳時中，也讓大批網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲苗栗府前路上的鹹酥雞攤車老闆，長相神似指揮官陳時中，也讓大批網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文及照片一出，狂吸1.8萬人按讚，網友紛紛開玩笑留言，「看看人家早上要防疫，晚上賣鹹酥雞，你們還有什麼理由不努力」、「兼職畫面流出」、「X，戴口罩真像」、「真的好像」、「X北，買那麼多次都沒發現是部長」、「斜槓指揮官」、「掛上口罩，有像喔」、「不當指揮官，街頭擺攤，辛酸畫面流出」、「辛酸打工畫面流出」。

也釣出不少在地人狂讚，「這家真的好吃」、「老闆，你紅了，接下來生意更會強強滾了」、「報出來以後買不到怎辦」、「芭比Q了」、「苗栗高中斜對面那間」、「真的便宜又好吃」；事實上，該間鹹酥雞餐車位於苗栗府前路上、苗栗高中附近，平常生意就很好，不僅炸物美味，價格也相當優惠，也因下課時間附近學生數量眾多，也難怪在地人擔心「紅了以後買不到怎麼辦」。（編輯：郭佩蓉）

住宅用電很難突破千度？台電：冷氣「這樣吹」電費恐增9%

汽車冷氣全開錯！「神秘按鈕」90％的人不知：涼爽還省油

冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

老公買賓士獲得「摩鐵試車」服務！女業務：我活好不黏人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀