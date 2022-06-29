排便完「正確擦法」全搞錯！醫：見1顏色就停　原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾雲霓也表示，青菜裡的粗纖維像是天然的糞便收集器，它能將散落的糞便穩定接合、打得蓬鬆蓬鬆的、再像海綿一樣吸飽了水，讓糞便在腸道內順滑滾動。除了生成糞便優質的蓬鬆濕軟好骨架，青菜水果更是益生菌的主食「益菌質」，只要攝取足量的水份和纖維質，就算不特意補充益生菌，腸道自然會從現有的菌種中，篩選出最適合你的好菌。腸道好菌帶來優質的腸道環境、濕潤柔軟的好糞便，「所以光是好好吃青菜水果，就有保養腸道、讓糞便濕滑的效果」，而她也曬出國健局纖維質量表格，吃同樣份量的「花椰菜、菠菜、空心菜、地瓜葉」，纖維質量是「高麗菜、萵苣、娃娃菜」的兩倍。
那麼排便完屁股到底要怎麼擦才正確？鍾雲霓透露，很多人擦到第四張衛生紙時，發現有淡淡糞便咖啡色時，通常都會再擦一張；但擦到第五張衛生紙，若還有淡淡淺黃、淺黃綠色，想擦到沒有顏色，再擦第六張，「很有可能就把皮膚擦破了，刺癢痛接連而來」。
她解釋，「在擦不夠和擦過頭這中間，有時拿捏很難，所以都會建議患者擦到淡淡淺黃顏色就收手」，因為如果皮膚的含水量很夠、油脂也很夠，要擦多乾淨都隨便，「但偏偏過了中年之後，皮膚表面的油也少了、也粗糙了，要擦到完全都沒有顏色，很容易就過度清潔或擦破」。
她也補充，清潔肛門的原則是「水洗>濕擦>乾擦」，但也提醒她在臨床上遇過用「濕式衛生紙」擦拭肛門，但因為病人對其中的成分過敏，而造成慢性接觸性皮膚炎的例子，「所以這些備品都能用，但癢痛時，請稍微回想是不是它對你而言不合適」。最後，她強調若遇上「排空效率不佳，總有殘便不乾脆、一次大不完」的情況，除了跟飲食缺乏纖維和水，也與「運動」息息相關，她建議一週至少三次，每次20-30分鐘的有氧運動，可以增加下身循環與幫助腸胃蠕動，也可以做「腹部肌肉強度訓練」，例如：瑜珈、仰臥起坐、重量訓練，來幫助排便更順利。（編輯：郭佩蓉）