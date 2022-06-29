COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

排便完「正確擦法」全搞錯！醫：見1顏色就停　原因曝光

▲外科醫師鍾雲霓透露，排便後擦到「淡淡淺黃色」就好，若還是有不乾淨的感覺，可能是「纖維職攝取不足」，導致大便太黏，要從飲食著手。（示意圖／shutterstock）
▲外科醫師鍾雲霓透露，排便後擦到「淡淡淺黃色」就好，若還是有不乾淨的感覺，可能是「纖維職攝取不足」，導致大便太黏，要從飲食著手。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 07:41:42

多數人上完大號都是抽衛生紙將肛門擦拭乾淨，也有人用免治馬桶的清水沖洗，不過用衛生紙擦拭要怎麼樣才算乾淨呢？很多人會習慣狂抽衛生紙，想擦到「完全乾淨」為止，但外科醫師鍾雲霓就透露，排便後擦到「淡淡淺黃色」就好，若還是有不乾淨的感覺，可能是「纖維質攝取不足」，導致大便太黏，要從飲食著手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外科醫師鍾雲霓在臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》發文，表示很多人老是覺得排便完肛門擦不乾淨，若撇除掉痔瘡造成的問題，很有可能是「纖維質攝取不足」，導致大便太黏。也因為大便太黏就會清不乾淨，為了清乾淨不停擦磨，把皮膚擦得太乾，接著就會擦破，「所以重點不是要您蒙著頭一直擦，是要回到高纖飲食的根本上」。

▲外科醫師鍾雲霓透露，排便後擦到「淡淡淺黃色」就好，若還是有不乾淨的感覺，可能是「纖維職攝取不足」，導致大便太黏，要從飲食著手。（示意圖／取自unsplash）
▲外科醫師鍾雲霓透露，排便後擦到「淡淡淺黃色」就好，若還是有不乾淨的感覺，可能是「纖維職攝取不足」，導致大便太黏，要從飲食著手。（示意圖／取自unsplash）
鍾雲霓也表示，青菜裡的粗纖維像是天然的糞便收集器，它能將散落的糞便穩定接合、打得蓬鬆蓬鬆的、再像海綿一樣吸飽了水，讓糞便在腸道內順滑滾動。除了生成糞便優質的蓬鬆濕軟好骨架，青菜水果更是益生菌的主食「益菌質」，只要攝取足量的水份和纖維質，就算不特意補充益生菌，腸道自然會從現有的菌種中，篩選出最適合你的好菌。腸道好菌帶來優質的腸道環境、濕潤柔軟的好糞便，「所以光是好好吃青菜水果，就有保養腸道、讓糞便濕滑的效果」，而她也曬出國健局纖維質量表格，吃同樣份量的「花椰菜、菠菜、空心菜、地瓜葉」，纖維質量是「高麗菜、萵苣、娃娃菜」的兩倍。

那麼排便完屁股到底要怎麼擦才正確？鍾雲霓透露，很多人擦到第四張衛生紙時，發現有淡淡糞便咖啡色時，通常都會再擦一張；但擦到第五張衛生紙，若還有淡淡淺黃、淺黃綠色，想擦到沒有顏色，再擦第六張，「很有可能就把皮膚擦破了，刺癢痛接連而來」。

她解釋，「在擦不夠和擦過頭這中間，有時拿捏很難，所以都會建議患者擦到淡淡淺黃顏色就收手」，因為如果皮膚的含水量很夠、油脂也很夠，要擦多乾淨都隨便，「但偏偏過了中年之後，皮膚表面的油也少了、也粗糙了，要擦到完全都沒有顏色，很容易就過度清潔或擦破」。

她也補充，清潔肛門的原則是「水洗>濕擦>乾擦」，但也提醒她在臨床上遇過用「濕式衛生紙」擦拭肛門，但因為病人對其中的成分過敏，而造成慢性接觸性皮膚炎的例子，「所以這些備品都能用，但癢痛時，請稍微回想是不是它對你而言不合適」。最後，她強調若遇上「排空效率不佳，總有殘便不乾脆、一次大不完」的情況，除了跟飲食缺乏纖維和水，也與「運動」息息相關，她建議一週至少三次，每次20-30分鐘的有氧運動，可以增加下身循環與幫助腸胃蠕動，也可以做「腹部肌肉強度訓練」，例如：瑜珈、仰臥起坐、重量訓練，來幫助排便更順利。（編輯：郭佩蓉）


妹子內褲白白的！醫一掀驚見「整片污垢」　原因眾人傻了

上班族久坐如慢性自殺！「9大傷害」曝光　2動作有效緩解

美女醫籲「確診12症狀」快就醫！專家：吃5食物縮短病程

進台積電因「這事」嚇壞台大碩士生！釣過來人喊：每天哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀