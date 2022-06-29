外送員接旅館單！客人竟要求「陪洗澡」 對話內容藏玄機
外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲，有網友就分享，某外送員上班時接到一張「詭異訂單」，該客人不僅在旅館下單，還傳訊想要他「陪洗澡」等莫名要求，貼文和對話截圖一出掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」轉發3張外送平台APP的截圖畫面，圖中可見，20日此外送員接到一張來自旅館的訂單，商品包括襪子、背心和潤滑劑，不過仔細一看客人備註，竟寫道「進來房間陪我洗澡、坐坐，希望是帥哥」，而送餐途中，對方更是直接傳訊表示，「帥哥你好，我很敏感，不分16/5，ㄗ洗XX，等等進來色色嗎？你想進來坐坐嗎？」
看著各種詭異的備註和對話內容，原PO感到有些傻眼，不禁直言「外送人員，如果接到這種單...這位小姐，應該喜歡重口味的」。
貼文一出掀起熱議，各路網友紛紛回應「直接把外送員當外送茶用了，現在的外送員真的是很多元」、「感覺有仙人跳的樣子」、「是叫外送還是叫牛郎啊」、「小心點啊！免費的最貴」、「外送員越來越難當了」、「這種可以向平台檢舉吧」、「說不定真是場外送員的豔遇」。
不過也有內行網友看出，其實對話內容中有透露，該客人應該也是位男性，「男的啦，他連尺寸都寫那麼清楚了」、「16/5不是已經表明尺寸了嗎」、「對方是男的，有報尺寸16/5，不分的意思是『不分0或1號』，解釋完畢」、「跑這單，真的太『男』了」、「他的言辭證明了，他就是個男生」。（編輯：張志浩）