大直新秘境！英迪格「露天酒吧」好Chill：調酒買一送一
台北大直又有新秘境！英迪格酒店在4樓戶外露台打造全新sneaKOut BAR花園酒吧，不只能坐舒適沙發慵懶賞景，還有獨立包廂可狂歡，主廚蔡凱霖拿出侯布雄歷練過的Fine Dining廚藝打造下酒菜，搭配藏有流動星空的創意調酒，真的好Chill！7/8起試營運，調酒與葡萄酒都能買一送一。
台北大直英迪格酒店將藏在標誌性海螺建築造型4樓的200坪戶外露臺，打造成全新sneaKOut BAR花園酒吧，烘托隱身城市秘境的遼闊視野。從休閒座位、個性高腳座椅，到沈浸舒適沙發都能慵懶賞景，更有獨立包廂可狂歡。
邀來曾於「世紀名廚」侯布雄法式餐廳歷練的主廚蔡凱霖，以Fine Dining廚藝打造帶有童趣的下酒菜，以焦化洋蔥、三星蔥薯泥、甜椒醬3種特製內餡，打造兒時回憶的「枕頭戰」3色酥脆小點。帶有肉桂香氣的「吉拿不是甜甜圈」，把歡樂吉拿棒圍成Q韌有嚼勁的甜甜圈造型，沾上巧克力甘納許越咬越香。
名為「沾沾自喜」的起司鍋，搭配新鮮豐富的水果與風乾伊比利豬香腸等甜鹹食材，滋味濃郁卻不膩口的起司，襯托充滿炙烤香氣的時蔬最對味。另外還有南法口味沾醬及蒔蘿漬鮭魚的「野餐」酸種麵包、酥脆「比薩餃」等美味小點。
小酌也不能馬虎的創意調酒，不只勾起舌尖慾望也充滿視覺效果，在杯中流動粉紫色銀河的「星空漩渦」，夢幻十足；輕盈搭配微甜爆米花的「嗶嗶啵啵」，爽口帶有乳酸風味。喜歡濃口調酒的人，則推薦帶有草本、培根和咖啡味的「不然?」衝撞酒香；或以融合蘭姆酒的巧克力雪酪，搭配含有伏特加的巧克力馬丁尼，像細嚐冰品一樣啜飲「上流黑可可」。
sneaKOut BAR露天酒吧於7/8起試營運，期間餐點8折、調酒及葡萄酒分時段推出買一送一優惠。總經理胡愛偉表示，「大直英迪格格酒店成功打入在地客群，吸引大量大直及內科區域的企業團體包場活動」，貢獻了將近餐飲的一半營收，因此sneaKOut BAR也投其所好提供「消費滿額加價、無限暢飲」包場專案能獨享戶外酒吧空間，包場1小時每人加價400元起，就能享有紅白酒、啤酒、烈酒、進口氣泡水、軟飲等無限暢飲。
台北晶華酒店7月也推出主打暢飲啤酒、大啖肋排的「BBQ炭烤『美』食啤酒假期」優惠住房專案，四位成人同行、每人每晚1,745元起，即可一泊二食、吃喝住全包，官網訂房加購高鐵，再享75折優惠。
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧也祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，7/31前至酒吧出示確診第15天後的數位新冠病毒健康證明，或健保快易通APP健康存摺，並打卡標示 #無敵星星醉後強者，即可以「兩人同行每人只要666元」，盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等兩小時無限暢飲（原價雙人1,759元），還可搭配「佐酒小食買一送一」加碼獨家優惠。