台灣夜市超過10年沒逛了？「沒落敗筆」抓出：功能只剩它
台灣道地的夜市文化，不僅深受國內民眾喜愛，也是許多許多外國旅客來台指定造訪的景點。不過，就有網友好奇詢問「夜市現在還有什麼理由可以逛？」而引來內行點出沒落關鍵。
原PO於PTT八卦板上發問，指出現在一個人去夜市隨便吃也要花3-500元，且部分環境髒亂，「天氣又熱的跟什麼一樣，不如炸300鹹酥雞回家吃好一點」，讓他不解詢問「所以現在去夜市有什麼理由可以逛？殺時間？」
問題一出，引起眾人熱烈討論，直言「超過10年沒去夜市了」、「對啊！不如逛好市多」、「一直都不喜歡逛」、「夜市就僅剩吃東西的功能」。
其中多數人認同「價格」是最大問題，「物價飛漲，快吃不起惹」、「貴的超可怕...」、「夜市現在真的貴爆，一支肉串都要40元」、「超級貴！不如吃餐廳」、「n年沒去，又漲成這樣根本不敢去」；另外，也有鄉民點名「衛生」和「夏天悶熱」也是敗筆，直言「黏黏的地板」、「熱死了，完全找不到理由」、「不如找間冷氣店，好好吃一頓」、「真的太熱，夏天寧可去百貨商場」。
但亦有網友緩頰，認為「不要你附近夜市不好逛就覺得全國夜市都一樣」、「不管怎樣，我還是會去啊」、「夜市還是一堆人」、「夜市人潮多」、「還是有攤販很乾淨好嗎」。（編輯：陳雅雲）