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跟男友壞壞「叫聲」被哥嫂聽到！哥嗆太誇張　結局爆意外

▲原PO和男友在家壞壞，沒注意音量，全被哥哥嫂嫂聽到，事後出房門哥哥也嗆她「太誇張了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO和男友在家壞壞，沒注意音量，全被哥哥嫂嫂聽到，事後出房門哥哥也嗆她「太誇張了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 11:13:10

跟男友恩愛時被家人發現超尷尬！一名女網友表示最近和男友約會完回家休息，兩人在家突然天雷勾動地火，「然後就越演越烈」，完全沒注意音量，也不知哥哥嫂嫂已經回家，發現時已經太晚，她百般掙扎後走出房間，哥哥嗆她「太誇張了」，不過她接著做出一動作，也讓眾人笑翻。

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「真的尷尬到她快死掉」，該名女網友在社群平台《Dcard》上以「被哥哥和嫂嫂撞見我跟男友在%%」為題發文，表示她日前和男友約完會回家休息，因為家裡沒人，很自然的就有些肢體互動然後越演越烈，「我是反應比較大聲音也比較大聲的類型，然後我們都沒聽到哥哥帶著嫂嫂回家了」。

雖然在房間，但原PO也崩潰直呼「一定聽得到我超大聲」，當下讓她瞬間很想直接打開窗戶跳下去，「之後我鼓起勇氣出房間，我哥看到我就小聲碎念了一句『太誇張了吧』」，結果她下秒跑去塞兩盒餅乾給嫂嫂，「她問我這是什麼，好吃的嗎？我說不是，是賄賂」。

▲原PO和男友在家壞壞，沒注意音量，全被哥哥嫂嫂聽到，讓她相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO和男友在家壞壞，沒注意音量，全被哥哥嫂嫂聽到，讓她相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，網友全笑翻，「超好笑哈哈哈哈哈哈」、「我以為是四人大戰邀請函」、「下次你嫂子可能會示威喔」、「笑死」、「下次換嫂嫂跟男友（咦）」、「賄賂那句快笑瘋，原po有夠可愛」、「我是遇到哥哥跟女友%%太大聲被我聽到，他們結束切西瓜給我吃…？」「下次妳嫂嫂塞餅乾給妳，你就知道她們剛壞壞」、「哈哈哈妳反應超可愛的，可想而知，男友一定偷偷在笑」。（編輯：郭佩蓉）

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