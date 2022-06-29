超商店員不忍了！地瓜機怒貼「重大公告」 客人尷尬道歉
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，如飯糰、義大利麵、微波食品等都是三餐或點心的熱門選擇，不過近日有網友卻意外發現，某超商店員竟在地瓜機旁貼了一張「警告」，內容曝光後掀起熱議。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發布一張照片，圖中可見，某超商店員在地瓜機上方貼上一張公告，該公告簡單用白紙黑字寫下「買地瓜沒有送石頭！不要夾石頭」，由於過去從未看過類似公告，因此眼前場景也徹底逗樂原PO，將其拍照分享上網。
照片曝光後掀起廣大迴響，不少網友都回應「不是！石頭會黏著地瓜一起偷渡啊，秤重還要多付錢哈哈」、「應該都黏上去的，有時候難發掘」、「石頭會黏住啊！ 吃的時候才發現，不但被多收錢，還要掙扎要不要拿回去還」；也有人坦言「上次真的不小心夾了2顆回去」、「回家二次加熱，家裡烤箱內沒有石頭，而且石頭比地瓜貴啊」、「對不起我真的都會夾石頭，想說可以保溫」、「我自首，我會去夾，不小心惹店員生氣了」。
事實上，在超商買地瓜夾到石頭的情況，在許多論壇和社團都有網友發文討論過，不少店員留言大吐苦水「難怪我們店的保溫石都會越來越少，我還以為是因為石頭越保溫越小呢」、「這石頭真的挺貴的，店長都會盯，值班少太多就完了」、「被罵過一次，從此一定都幫客人檢查」、「這店員可能真的被罵到撐不住了，直接寫紙條太可愛，我們店上班也這樣做好了」。（編輯：張志浩）