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張善政今快篩確診　無法與邱奕勝合體行程全取消

▲張善政臉書貼文表示，「既然染疫不能避免，久違的沈靜能使我更有衝勁！」（圖／翻攝張善政臉書）
▲張善政臉書貼文表示，「既然染疫不能避免，久違的沈靜能使我更有衝勁！」（圖／翻攝張善政臉書）

記者李春台/桃園報導

2022-06-29 12:23:02

國民黨桃園市長參選人張善政今（29日）經快篩確診為「陽性」，即日起將遵守防疫規定居家隔離七天。原本預定將於今天上午11時出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典活動，與議長邱奕勝合體的行程也被迫取消。除了無法出席該場活動，接下來的7天也需進行居家隔離，所有行程暫停。

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幕僚表示，張善政習慣每日出門前都會快篩，快篩陰性才會展開當日行程，今早，張如常快篩，結果陽性，目前僅喉嚨有點不適，無其他症狀，感謝各界關心。國民黨桃園市長參選人張善政今（29日）經快篩確診為「陽性」，即日起將遵守防疫規定居家隔離七天。


張善政臉書貼文表示，「既然染疫不能避免，久違的沈靜能使我更有衝勁！」他也表達會利用隔離期間，將至今得到的每一個建議、每一個期許，持續和團隊討論，擘畫桃園更好願景與政策。


張善政今日上午11時原訂出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典活動，與議長邱奕勝合體，不過十時半，傳出張善政確診消息，除了無法出席該場活動，接下來的7天也需進行居家隔離，所有行程暫停。

▲張善政原訂今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典活動，與議長邱奕勝合體也被迫取消。（圖／記者李春台攝，2022.06.29）
▲張善政原訂今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典活動，與議長邱奕勝合體也被迫取消。（圖／記者李春台攝，2022.06.29）
幕僚表示，張善政習慣每日出門前都會快篩，快篩陰性才會展開當日行程，今早，張如常快篩，結果陽性，目前僅喉嚨有點不適，無其他症狀，感謝各界關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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