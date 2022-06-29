張善政今快篩確診　無法與邱奕勝合體行程全取消

我是廣告 請繼續往下閱讀
幕僚表示，張善政習慣每日出門前都會快篩，快篩陰性才會展開當日行程，今早，張如常快篩，結果陽性，目前僅喉嚨有點不適，無其他症狀，感謝各界關心。國民黨桃園市長參選人張善政今（29日）經快篩確診為「陽性」，即日起將遵守防疫規定居家隔離七天。
張善政臉書貼文表示，「既然染疫不能避免，久違的沈靜能使我更有衝勁！」他也表達會利用隔離期間，將至今得到的每一個建議、每一個期許，持續和團隊討論，擘畫桃園更好願景與政策。
張善政今日上午11時原訂出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典活動，與議長邱奕勝合體，不過十時半，傳出張善政確診消息，除了無法出席該場活動，接下來的7天也需進行居家隔離，所有行程暫停。
幕僚表示，張善政習慣每日出門前都會快篩，快篩陰性才會展開當日行程，今早，張如常快篩，結果陽性，目前僅喉嚨有點不適，無其他症狀，感謝各界關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。