機車150cc台灣人不愛？眾點破「致命原因」：實在不敢買
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車，不過相較於排氣量較大的150c.c.機車，路上比較普及的，還是125c.c.體型較小的車種，對此有網友就好奇，「明明150比較會跑啊，為何比較沒人買？」貼文引發討論。
一名網友在PTT以「為啥150c.c.機車始終沒125c.c.機車熱賣？」為題發文，他表示「150c.c.價錢明明跟125c.c.差不多，但就是賣不贏125c.c.機車」，不僅如此，他也納悶，現在路上也幾乎看不見100c.c.的車種，大部分人都是買中間的125c.c.，直言「明明150比較會跑啊，為啥沒人買，125到底好在哪？有比150好?」
貼文一出，不少網友提及「比較會跑? 台灣路就這樣，會跑要幹嘛」、「再怎麼會跑，時速還不是都可以上100」、「會跑沒用啊，台灣路況這樣，150超難鑽」、「重又難鑽，有興趣不如直上黃牌」、「問題哪一條路的可以讓機車用100跑」、「台灣125就很夠用了啦，你是想幹什麼大事？」
此外，也有許多人點名，比起125c.c.「比較難停車」也是150c.c.機車較少人選擇的重要原因，「在台灣通勤代步優先，光是難停車就浪費一堆時間了，自然比較少人買」、「擠車位太麻煩了啦」、「移過幾次車位你就會懂了」、「想到找完車位還要移車，或是被別人移，都很煩，實在不敢買」。（編輯：張志浩）