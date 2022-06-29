台灣冷氣霸主換人？「4天王」省電涼爆 裝一台爽吹20年
酷熱夏日到來，許多人都會趕緊打開冷氣涼爽一翻。但市面上的冷氣品牌五花八門，就有網友好奇詢問「台灣冷氣機界中最受好評的霸主是誰？」而引來行家推爆4大天王，不僅省電又涼快，更大讚「用超過20年！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示「在炎熱的天氣裡最需要冷氣了，接下來想必許多人都要新裝冷氣了，然而台灣冷氣機界中最受好評的霸主是誰？」他點名日立、大金和國際牌等都有人推薦，「究竟誰才能算是台灣冷氣機界中的霸主？」
問題一曝光，就引來不少網友分享，「聲寶也不錯，用了5年」、「竟然沒人推Sharp，用了三年了，非常滿意」、「真意外沒人推LG，根本神好用」、「買房預算少，裝了4台格力CP值不錯啊！」
其中「日立」和「國際牌」等老品牌都有行家大讚，「老霸主是日立，國際安全牌」、「日立夠好用了啦」、「我買日立冷暖大坪數4年，請原廠清洗過一次，來的維修人員素質蠻好的，整體很滿意」、「我只推國際，真的好」、「首選國際，再來考慮日立或大金」。
眾多留言中，「三菱」和「大金」亦有許多擁護者，認為「肯定是三菱好嗎？」、「三菱最優、大金、日立、國際，大概這樣吧」、「最省電-國際，省電又冷-三菱」、「大金、國際、日立、三菱，四天王」、「大金跟日立無誤」、「只裝過大金，第一台用超過20年，電費也很省」。（編輯：陳雅雲）